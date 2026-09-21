Gli scagliano una pietra in faccia: ragazzo in ospedale

Il giovane sarebbe stato anche morso a un dito della mano, riportando ulteriori ferite e un forte dolore

Momenti di paura ieri mattina nella frazione Acquamela di Baronissi, dove un giovane è stato aggredito all'interno del proprio garage al termine di una sequenza di episodi sulla quale sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri.Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato lungo il tragitto tra Aiello e Acquamela. Un uomo avrebbe danneggiato diverse automobili parcheggiate lungo la strada, provocando danni anche alla vettura della persona che, poco dopo, sarebbe finita al centro dell'aggressione.A riferire alcuni elementi ai militari sarebbe stata una testimone. L'uomo indicato agli investigatori sarebbe uno straniero, ma anche questo aspetto è oggetto degli accertamenti necessari.L'aggressione nel garageDopo aver danneggiato le automobili, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in cui si trovava il giovane, che in quel momento era all'interno del proprio garage.Il ragazzo, accortosi di quanto stava accadendo e dopo aver chiesto spiegazioni, sarebbe stato aggredito. Stando alle prime informazioni raccolte, l'uomo avrebbe afferrato una pietra e l'avrebbe scagliata contro il volto del giovane.Il colpo sarebbe stato particolarmente violento. Il ragazzo avrebbe perso conoscenza per alcuni minuti, rimanendo a terra mentre intorno a lui si consumavano momenti di forte concitazione.Ma l'aggressione, secondo la ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, non si sarebbe fermata al primo colpo. Il giovane sarebbe stato anche morso a un dito della mano, riportando ulteriori ferite e un forte dolore.Il trasferimento in ospedaleDopo l'accaduto è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Il giovane è stato assistito e successivamente trasferito all'ospedale Gaetano Fucito di Curteri, a Mercato San Severino, dove i sanitari hanno provveduto alle cure necessarie e agli accertamenti sulle lesioni riportate.Le ferite al volto e alla mano sono ora al centro della documentazione sanitaria che potrà contribuire, insieme agli altri elementi raccolti, a ricostruire l'esatta sequenza dell'episodio.Indagano i carabinieriSul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire ogni passaggio della vicenda.I militari stanno cercando di stabilire cosa abbia provocato la reazione dell'uomo, quali siano stati i suoi movimenti prima dell'aggressione e se vi sia un collegamento diretto tra i danneggiamenti alle automobili e il successivo episodio avvenuto nel garage.Dovranno inoltre essere raccolte le testimonianze delle persone presenti e verificati gli eventuali elementi utili a identificare con certezza il responsabile.Al momento, dunque, la dinamica resta in parte da chiarire, così come le motivazioni che avrebbero portato all'esplosione della violenza. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per definire il quadro dei fatti ed eventuali responsabilità penali.