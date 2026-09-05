Giovane turista investita da auto pirata sul Lungomare

Dopo l'impatto, l'automobilista non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la propria marcia

Una studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un'automobile il cui conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Napoli, lungo viale Anton Dohrn.Erano circa le 23 quando la giovane, che si trovava insieme ad alcuni amici, stava attraversando la strada per raggiungere la zona della Villa Comunale. Secondo una prima ricostruzione, la 24enne aveva raggiunto il centro della carreggiata quando è stata investita da un veicolo che procedeva in direzione di piazza della Repubblica.Dopo l'impatto, l'automobilista non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la propria marcia, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ha provveduto a trasportarla all'ospedale del Mare per le cure necessarie.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare il conducente dell'auto coinvolta.Fondamentali per le indagini potrebbero risultare le testimonianze delle persone presenti al momento dell'investimento. Gli agenti stanno inoltre acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di riuscire a individuare il veicolo e ricostruirne il percorso dopo l'impatto.Le verifiche proseguono per chiarire la dinamica dell'investimento e risalire al responsabile che, dopo aver travolto la giovane, non si sarebbe fermato a prestarle assistenza.