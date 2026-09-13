Gancio vola da una giostra e colpisce una bimba alla testa

La bambina è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo l’allarme

Momenti di paura a Cava de’ Tirreni, dove una bambina è stata colpita alla testa da un gancio caduto da una giostra allestita in occasione dei festeggiamenti per la Madonna dell’Olmo.L’incidente si è verificato mentre erano in corso le celebrazioni e ha provocato grande apprensione tra le persone presenti. Il gancio, per cause ancora da chiarire, si è staccato dalla struttura della giostra ed è precipitato verso il basso, colpendo la ragazzina alla testa.I soccorsiLa bambina è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo l’allarme. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato disposto il trasferimento in ospedale per sottoporla agli accertamenti e alle cure necessarie.Dai primi riscontri medici, il colpo avrebbe provocato una ferita lieve, senza conseguenze particolarmente gravi. Alla ragazzina sono stati applicati due punti di sutura.Nonostante lo spavento, dunque, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La bambina è stata comunque sottoposta alle verifiche del caso per escludere ulteriori conseguenze legate al trauma.La giostra chiusa per precauzioneSul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della locale Tenenza, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.In via precauzionale, i militari hanno disposto la chiusura della giostra dalla quale si sarebbe staccato il gancio. Una misura adottata per consentire le verifiche sulla struttura e accertare che non vi fossero ulteriori condizioni di pericolo per le persone.Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio non sarebbe riconducibile a un vero e proprio guasto della giostra, ma si sarebbe trattato di un evento accidentale. Un'ipotesi che dovrà comunque essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici e investigativi.Accertamenti nelle prossime oreLa vicenda resta quindi al vaglio dei carabinieri, che dovranno ricostruire la sequenza dell’incidente e verificare le condizioni del gancio e della struttura dalla quale si è staccato.Particolare attenzione sarà rivolta anche alle modalità con cui il componente è precipitato nell’area frequentata dal pubblico, fino a colpire la bambina.Nel frattempo, la chiusura della giostra rappresenta una misura precauzionale in attesa che vengano completati tutti gli accertamenti. I festeggiamenti per la Madonna dell’Olmo, molto partecipati dalla comunità locale, sono stati così segnati da un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Per fortuna, secondo il primo bollettino medico, la bambina avrebbe riportato soltanto una ferita alla testa che ha richiesto due punti di sutura. Resta comunque alta l’attenzione sulla sicurezza delle attrazioni, mentre proseguiranno le verifiche per chiarire definitivamente le cause del distacco.