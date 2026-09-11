Furto nella stazione, bloccato dalla Polfer

I poliziotti hanno raggiunto l'ufficio e bloccato l'uomo prima che potesse portare via qualsiasi oggetto

Ha approfittato delle ore pomeridiane per introdursi all'interno di un ufficio della stazione ferroviaria di Sapri, ma il tentativo di furto è stato interrotto quasi sul nascere dalla Polizia Ferroviaria.L'episodio è avvenuto intorno alle 14 di ieri. Un uomo di origini nordafricane avrebbe forzato la porta di accesso a un locale situato lungo il primo binario dello scalo ferroviario, riuscendo a entrare nell'ufficio.La sua presenza, però, non è passata inosservata. In quel momento all'interno della stazione erano presenti gli agenti della Polfer di Sapri, che si sono accorti dell'intrusione e sono intervenuti rapidamente.I poliziotti hanno raggiunto l'ufficio e bloccato l'uomo prima che potesse portare via qualsiasi oggetto. L'intervento ha quindi permesso di evitare che il tentativo si trasformasse in un furto.L'episodio ha attirato l'attenzione delle numerose persone che in quel momento si trovavano sulla banchina del primo binario. I passeggeri presenti hanno assistito alle fasi dell'intervento, vivendo alcuni momenti di apprensione per quanto stava accadendo all'interno dello scalo.La situazione è tornata alla normalità in breve tempo, senza ulteriori conseguenze. Dopo aver effettuato i necessari rilievi e completato gli adempimenti previsti, gli agenti hanno proceduto nei confronti dell'uomo.Il presunto autore dell'intrusione è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a chiarire tutti gli aspetti del tentativo di furto avvenuto negli uffici della stazione ferroviaria di Sapri.