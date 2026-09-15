Furto e attrezzature danneggiate nel cantiere delle case popolari

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e stanno raccogliendo gli elementi utili alle indagini

Raid vandalico nella notte in un cantiere edile di Ponticelli, a Napoli. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’area situata in via Edoardo Scarpetta, lotto 10, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di alcuni alloggi comunali, provocando diversi danneggiamenti.L’allarme è scattato questa mattina, quando è stata constatata la presenza dei danni all’interno del cantiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Poggioreale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incursione e individuare i responsabili.Secondo una prima ricostruzione, i vandali sarebbero entrati nel cantiere durante le ore notturne, approfittando dell’assenza degli operai. Una volta all’interno dell’area, avrebbero danneggiato diversi materiali e strutture presenti nel cantiere.Tra gli elementi danneggiati figurano vari tubi utilizzati per l’irrigazione, alcuni pali destinati all’illuminazione, lastre in cemento e altre attrezzature edili. I danni avrebbero inoltre interessato anche un campo da tennis presente nell’area.Non è ancora chiaro se l’incursione fosse finalizzata al furto di materiale oppure se si sia trattato esclusivamente di un atto vandalico. Al momento, infatti, gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per comprendere cosa sia accaduto e verificare se dall’area sia stato portato via qualcosa.I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e stanno raccogliendo gli elementi utili alle indagini. Particolare attenzione potrebbe essere rivolta alla presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze, che potrebbero aver registrato gli spostamenti delle persone entrate nel cantiere durante la notte.Da chiarire anche l’entità complessiva dei danni provocati all’interno dell’area interessata dai lavori. Le attrezzature e le strutture danneggiate dovranno essere sottoposte a una verifica per quantificare le conseguenze dell’episodio e valutare l’eventuale impatto sul prosieguo delle attività di ristrutturazione degli alloggi comunali.L’episodio è ora al vaglio dei militari della Compagnia Poggioreale. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, stabilire quando sia avvenuta l’intrusione e soprattutto identificare le persone che si sarebbero introdotte nel cantiere. Al momento non risultano persone individuate e tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori.