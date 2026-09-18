Fiamme nel centro commerciale in Campania, paura tra i clienti

Per raggiungere con maggiore efficacia il punto in cui si era sviluppato l'incendio è stata fatta arrivare anche un'autoscala dal comando provinciale dei vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi al centro commerciale Maximall di Capodrise, nel Casertano. Un incendio è divampato sulla copertura della struttura che ospita il supermercato Conad, provocando una situazione di allarme tra clienti e dipendenti.Il fumo e le fiamme provenienti dal tetto hanno fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza. La prima preoccupazione è stata quella di allontanare le persone dall'area interessata e impedire che qualcuno potesse rimanere coinvolto nel rogo. Il supermercato è stato quindi evacuato e clienti e personale sono stati fatti uscire dall'attività commerciale.Nel frattempo, è stata allertata la sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Marcianise, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura.L'intervento dei vigili del fuocoPer raggiungere con maggiore efficacia il punto in cui si era sviluppato l'incendio è stata fatta arrivare anche un'autoscala dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta. Il mezzo ha consentito agli operatori di lavorare direttamente sulla copertura e di raggiungere il focolaio dall'alto.L'intervento si è concentrato soprattutto sull'obiettivo di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il fuoco potesse propagarsi alla parte restante della copertura o raggiungere gli altri locali del centro commerciale.Dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato i controlli necessari per verificare l'eventuale presenza di ulteriori focolai e mettere in sicurezza l'area.Fortunatamente, non si registrano feriti. L'evacuazione tempestiva ha permesso di allontanare clienti e lavoratori prima che la situazione potesse degenerare.Un precedente aveva già fatto scattare l'allarmeL'episodio di oggi ha inevitabilmente riportato alla memoria quanto accaduto nello stesso supermercato lo scorso 18 maggio, quando un altro incendio aveva interessato la zona del tetto.Anche in quella circostanza il rogo si era sviluppato sulla copertura della struttura. Tra le ipotesi prese in considerazione all'epoca c'era anche quella di un possibile coinvolgimento di alcuni pannelli fotovoltaici presenti sul tetto.La nuova emergenza riaccende dunque l'attenzione sulla copertura dell'edificio e sulle cause dell'incendio odierno. Al momento non è possibile stabilire se vi sia un collegamento tra i due episodi: saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l'origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.Resta intanto il bilancio positivo sul fronte delle persone: nessuno sarebbe rimasto ferito. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha inoltre consentito di contenere l'incendio prima che potesse estendersi ad altre attività presenti all'interno del complesso commerciale.Le verifiche sulla struttura proseguiranno per valutare le conseguenze provocate dal rogo e stabilire se e quando sarà possibile riprendere regolarmente le attività.