Ferito a petto e braccio con una bottiglia

Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche cosa abbia provocato la violenta lite

Paura in tarda mattinata a Napoli, nei pressi di Porta Nolana, dove un uomo di 39 anni, di nazionalità algerina, è rimasto ferito dopo essere stato aggredito con un coccio di bottiglia.L'episodio si è verificato in via Giustiniani. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il 39enne sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti sferrati da un altro uomo, verosimilmente di origine nordafricana. Restano ancora da chiarire i motivi alla base dell'aggressione.La vittima è stata colpita al petto e al braccio sinistro con un frammento di bottiglia. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.Il 39enne è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.Indagini in corsoSull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e a identificare il responsabile.Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche cosa abbia provocato la violenta lite e se tra i due uomini ci fossero precedenti rapporti o motivi di contrasto.