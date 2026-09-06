Esplode bombola sul gommone, sub travolto

Dopo l'incidente sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso

Momenti di forte apprensione oggi nelle acque di Procida, dove un uomo di 60 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto a bordo di un gommone. Il sessantenne, residente in provincia di Napoli, si trovava sull'imbarcazione insieme ad altre persone quando si è verificato un improvviso e violento scoppio.L'episodio si è verificato al largo di Punta Pizzaco. Secondo una prima ricostruzione, una bombola utilizzata per le immersioni sarebbe esplosa improvvisamente, provocando un forte boato. L'onda d'urto avrebbe investito il sub, facendolo finire in acqua.Dopo l'incidente sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso. L'uomo è stato recuperato e riportato a bordo del gommone, con il quale è stato accompagnato rapidamente verso Marina Grande. Ad attenderlo sulla terraferma c'era un'ambulanza del 118, pronta a prestare le prime cure e a valutare le sue condizioni.Nonostante la violenza dell'esplosione, il sessantenne è rimasto cosciente durante le fasi dei soccorsi. Presentava alcune ferite al volto e avrebbe riportato anche un importante trauma nella zona addominale.I sanitari hanno quindi disposto il trasferimento presso l'ospedale di Procida, dove l'uomo è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e agli esami strumentali necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.La situazione ha successivamente richiesto un ulteriore trasferimento. Considerata la necessità di proseguire rapidamente le cure e di effettuare ulteriori approfondimenti in una struttura ospedaliera dotata delle necessarie specialità, è stato disposto il trasferimento in elicottero verso Napoli.Il paziente è stato trasportato in codice rosso. Nonostante la classificazione dell'emergenza e le ferite riportate, secondo le informazioni disponibili l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.Parallelamente alle attività sanitarie, sono stati avviati gli accertamenti per comprendere cosa abbia provocato l'esplosione della bombola. Sarà necessario ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente e verificare le condizioni dell'attrezzatura utilizzata per l'immersione.Restano quindi da chiarire le cause del cedimento e dello scoppio della bombola, così come ogni circostanza relativa all'incidente avvenuto nelle acque antistanti Punta Pizzaco.L'episodio ha suscitato grande preoccupazione tra le persone presenti nella zona, soprattutto per la violenza del boato e per le conseguenze riportate dal sub. Le verifiche proseguiranno per accertare l'esatta dinamica e stabilire cosa abbia determinato il cedimento dell'attrezzatura.