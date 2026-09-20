Esce per segnalare auto ferma, 22enne muore investito nel Napoletano

Gli investigatori dovranno stabilire la sequenza degli eventi, le modalità con cui la Golf è finita contro il guardrail e soprattutto la dinamica dell'investimento

Un incidente stradale si è trasformato in una tragedia nella notte a Giugliano in Campania, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre cercava di segnalare agli altri automobilisti la presenza di un veicolo incidentato sulla carreggiata.L’episodio è avvenuto lungo la strada statale 7 Quater, in località Varcaturo, all’altezza del chilometro 45+500. La vittima, originaria di San Cipriano d’Aversa, si trovava a bordo di una Volkswagen Golf insieme a un amico di 20 anni, residente a Casal di Principe.L’auto finisce contro il guardrailSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la Golf avrebbe perso il controllo per cause che dovranno essere chiarite, terminando la propria corsa contro il guardrail. Dopo l’impatto, entrambi i giovani sarebbero usciti dall’abitacolo.La situazione avrebbe richiesto particolare attenzione, considerato il traffico in transito sulla statale e la posizione del veicolo incidentato. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito nelle fasi iniziali dell’indagine, si sarebbero quindi portati all'esterno dell'auto con l'intento di segnalare il pericolo agli altri automobilisti e scongiurare ulteriori collisioni.È stato proprio in quei momenti che il 22enne sarebbe stato travolto da un'altra vettura in transito. L'impatto non gli avrebbe lasciato scampo: per il giovane non è stato possibile fare nulla.Indagini sulla dinamicaSul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano e i militari della Stazione di Varcaturo, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.Gli investigatori dovranno stabilire la sequenza degli eventi, le modalità con cui la Golf è finita contro il guardrail e soprattutto la dinamica dell'investimento. Saranno determinanti anche gli eventuali rilievi effettuati sulla strada e ogni elemento utile a chiarire la posizione dei veicoli e dei due giovani nel momento in cui è avvenuto il secondo impatto.Il 20enne che viaggiava insieme alla vittima è rimasto coinvolto nell'incidente iniziale. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per ricostruire ogni fase della notte e individuare eventuali responsabilità.La tragedia riporta ancora una volta l'attenzione sui rischi legati agli interventi improvvisati sulla carreggiata dopo un incidente, soprattutto sulle arterie caratterizzate da traffico intenso e transito notturno. In questo caso, però, saranno le verifiche degli investigatori a stabilire esattamente come si sia sviluppata la drammatica sequenza che ha portato alla morte del 22enne.