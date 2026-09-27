Erano cariche di rifiuti, sequestrate due auto pronte a sversare

I titolari dei mezzi sono stati inoltre denunciati all'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza

Due automobili utilizzate, secondo gli accertamenti, per trasportare rifiuti destinati all'abbandono illegale sono state intercettate e sequestrate ad Afragola nell'ambito dei controlli contro i reati ambientali.L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale, impegnata in questi giorni in una serie di pattugliamenti sul territorio per contrastare il fenomeno degli sversamenti abusivi e monitorare le aree maggiormente esposte al rischio di abbandono di rifiuti.Durante i controlli, gli agenti hanno fermato i due veicoli e hanno effettuato le verifiche. All'interno delle automobili sono stati trovati numerosi sacchi contenenti rifiuti.Veicoli sequestratiAlla luce di quanto emerso, le due auto sono state sottoposte a sequestro. I titolari dei mezzi sono stati inoltre denunciati all'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.L'intervento rientra nelle attività di controllo finalizzate a contrastare il trasporto e l'abbandono illecito di rifiuti, fenomeni che continuano a rappresentare una delle principali criticità ambientali del territorio.I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di individuare e sanzionare chi utilizza le strade e le aree periferiche per liberarsi illegalmente dei rifiuti.