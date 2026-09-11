Due minori sradicano paletto per un video sui social

L’area era stata dotata di appositi dissuasori per impedire l’accesso ai mezzi a due ruote

Una bravata notturna finita con l’intervento dei carabinieri e una denuncia. È quanto accaduto in piazza Tafuri, nel quartiere Piscinola di Napoli, dove due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati sorpresi mentre cercavano di rimuovere uno dei paletti installati per proteggere l’area pedonale.I due giovani sono stati denunciati per concorso in danneggiamento aggravato. A individuarli sono stati i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo predisposto proprio dopo alcune segnalazioni relative al passaggio di scooter e motocicli all’interno della zona riservata ai pedoni.L’area era stata dotata di appositi dissuasori per impedire l’accesso ai mezzi a due ruote. I militari, ipotizzando che dietro quei passaggi potessero esserci anche episodi di vandalismo o tentativi di danneggiamento, hanno intensificato i controlli durante le ore notturne.Ed è stato proprio nel corso di uno di questi servizi che i carabinieri hanno notato i due adolescenti. I ragazzi erano intenti a fare forza su uno dei paletti, nel tentativo di sradicarlo dalla sede stradale.L’intervento dei militari ha interrotto immediatamente l’azione. I due minorenni sono stati bloccati e, secondo quanto riferito, si sarebbero scusati spiegando di aver agito soltanto per quella che avevano considerato una semplice bravata. L’obiettivo, sempre stando alla loro versione, sarebbe stato quello di realizzare un contenuto da condividere sui social network.L’azione, però, avrebbe provocato danni non soltanto al dissuasore. Nel tentativo di estrarlo, infatti, sarebbe stato danneggiato anche il manto stradale circostante.Per i due giovani è quindi scattata la denuncia, mentre i danni provocati nell’area dovranno essere ripristinati. Il costo degli interventi sarà a carico delle famiglie dei minorenni, chiamate a risarcire quanto danneggiato durante il tentativo di rimozione del paletto.L’episodio riporta l’attenzione anche sulla necessità di preservare gli spazi pedonali, soprattutto nelle ore notturne, quando i controlli possono risultare più complessi e gli atti vandalici più difficili da prevenire.