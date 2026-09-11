Droga nel paniere, nei guai anche una 14enne

Il controllo ha portato alla scoperta di un quantitativo consistente di stupefacenti, di una pistola con matricola abrasa e di numerose munizioni

Un paniere calato dall'alto fino alla strada ha attirato l'attenzione degli agenti impegnati nei controlli nel quartiere San Carlo all'Arena. Un gesto apparentemente insolito che ha spinto i poliziotti a osservare con maggiore attenzione quello che stava accadendo tra i palazzi di via Santi Giovanni e Paolo, a Napoli.Gli agenti hanno notato due ragazze mentre facevano scendere il paniere verso la strada. Poco dopo, un uomo si è avvicinato per prendere qualcosa dal contenitore. Quando si è accorto della presenza dei poliziotti, però, è fuggito rapidamente, lasciando cadere a terra un involucro.Gli agenti hanno recuperato immediatamente il pacchetto e hanno verificato che al suo interno c'era marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione dell'abitazione dalla quale era stato calato il paniere.Il controllo ha portato alla scoperta di un quantitativo consistente di stupefacenti, di una pistola con matricola abrasa e di numerose munizioni, oltre a una somma di denaro contante superiore ai 22mila euro.L'operazione è stata effettuata nella serata del 9 settembre dagli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, impegnati nei servizi di controllo predisposti nella zona.La perquisizione nell'appartamentoAll'interno dell'abitazione si trovavano soltanto le due ragazze. La più grande, una 21enne del posto identificata con le iniziali C. R., è stata arrestata. La giovane, incensurata, dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.La ragazza più giovane, invece, ha appena 14 anni. Anche lei, secondo quanto emerso dagli accertamenti, era incensurata. Per la minorenne è scattata una denuncia a piede libero per gli stessi reati contestati alla 21enne.Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato tre involucri e 21 panetti di hashish. Il peso complessivo della sostanza ha superato i due chilogrammi.Nel corso del controllo sono state inoltre rinvenute tre buste contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 900 grammi. Una quantità che, insieme all'hashish, ha portato gli investigatori a contestare alle due giovani la detenzione dello stupefacente finalizzata allo spaccio.La scoperta dell'arma e del denaroLa perquisizione non si è limitata alla droga. All'interno dell'appartamento è stata trovata anche una pistola calibro 22 con la matricola abrasa. Insieme all'arma sono state recuperate 20 cartucce.Gli agenti hanno inoltre sequestrato 22.610 euro in contanti. La somma, sulla base degli accertamenti effettuati, è stata ritenuta riconducibile all'attività di vendita dello stupefacente ed è stata quindi sottoposta a sequestro.A far partire l'intervento è stato dunque un movimento osservato casualmente durante il servizio di controllo: il paniere calato in strada, l'uomo che ne aveva prelevato qualcosa e la successiva fuga dopo essersi accorto della presenza della Polizia.Il recupero dell'involucro abbandonato ha consentito agli agenti di verificare la presenza della marijuana e di procedere con gli accertamenti nell'abitazione. Da lì è emerso un quadro molto più ampio, con oltre due chili di hashish, centinaia di grammi di marijuana, un'arma clandestina, munizioni e una consistente somma di denaro.La 21enne è stata quindi arrestata e la 14enne denunciata a piede libero. Gli ulteriori accertamenti dovranno ora chiarire anche la provenienza delle sostanze, dell'arma e del denaro sequestrati durante l'operazione.