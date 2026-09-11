Droga dal kebabaro e crack in strada: arrestati due pusher di Nola

I controlli della Polizia proseguono nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di droga sul territorio irpino

Avrebbe utilizzato il proprio locale di kebab, nel centro di Avellino, come punto per lo spaccio di droga. È quanto emerso nel corso di un controllo della Squadra Mobile della Questura di Avellino, che ha portato all’arresto in flagranza di un 50enne avellinese, titolare dell’attività.Gli agenti, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’esercizio commerciale. Gli accertamenti sono stati successivamente estesi anche all’abitazione dell’uomo.Nel corso delle operazioni sono state rinvenute 18 bustine contenenti cocaina, per un peso complessivo di 12,8 grammi lordi, oltre a 90,03 grammi lordi di hashish.Il 50enne è stato arrestato e, successivamente, il provvedimento è stato convalidato dal giudice, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.Due arresti anche nel Vallo LauroL’attività di contrasto allo spaccio ha portato inoltre ad altri due arresti nel Vallo Lauro. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno fermato due uomini, rispettivamente di 36 e 52 anni, entrambi originari di Nola.I due sono stati trovati in possesso di due dosi di cocaina e crack e sono ritenuti responsabili della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I controlli della Polizia proseguono nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di droga sul territorio irpino.