Donna pusher getta dalla finestra una borsa con oltre 1000 dosi di droga

All'interno dell'abitazione è stato inoltre trovato materiale destinato al confezionamento

Una borsa lanciata dalla finestra proprio mentre i carabinieri stavano per effettuare un controllo in un appartamento. Un gesto che non è sfuggito ai militari e che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga.

È accaduto a Napoli, nel Rione Don Guanella, dove i carabinieri si sono presentati alla porta di un'abitazione per un controllo. La 39enne che si trovava all'interno, già nota alle forze dell'ordine, ha aperto ai militari dell'Arma.

Poco prima, però, una borsa era stata lanciata da una finestra dell'appartamento. I carabinieri hanno recuperato il contenitore e, al suo interno, hanno trovato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 1,2 chili di cobret, già suddiviso in 925 dosi pronte per la vendita, oltre a 94 dosi di crack e 250 dosi di eroina. A queste si aggiungono altri 100 grammi di cobret e 50 grammi di eroina ancora da suddividere. Tutto per un totale di mille dosi.

All'interno dell'abitazione e della borsa è stato inoltre trovato materiale destinato al confezionamento della droga, insieme a due bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

Al termine delle operazioni, la 39enne è stata arrestata e condotta in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.

La posizione della donna dovrà ora essere valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.