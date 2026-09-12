Donna prova ad entrare in casa da una finestra, cade e muore

Gli elementi raccolti nelle prime fasi dell'indagine sembrerebbero essere compatibili con l'ipotesi di una caduta accidentale

Le chiavi dimenticate all'interno dell'abitazione, la porta chiusa alle proprie spalle e poi il tentativo di trovare un altro modo per rientrare in casa. Sarebbe questa la sequenza che, secondo i primi riscontri dei carabinieri di Sora, avrebbe preceduto la morte di una donna di 61 anni, trovata senza vita proprio davanti alla sua abitazione a Settefrati.Una tragedia che potrebbe essere stata provocata da un incidente domestico, avvenuto mentre la donna cercava di raggiungere una finestra utilizzando una scala. Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l'equilibrio durante il tentativo di entrare nell'abitazione, precipitando a terra.A lanciare l'allarme sono stati coloro che hanno fatto la drammatica scoperta. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ogni tentativo di prestare aiuto alla 61enne si è rivelato inutile. Per la donna non c'era ormai più nulla da fare.I carabinieri della Compagnia di Sora hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Gli elementi raccolti nelle prime fasi dell'indagine sembrerebbero essere compatibili con l'ipotesi di una caduta accidentale.La ricostruzione degli investigatori parte proprio dalle chiavi rimaste all'interno della casa. La donna avrebbe chiuso la porta alle proprie spalle senza avere con sé il mazzo di chiavi e, una volta accortasi di non poter rientrare normalmente, avrebbe deciso di utilizzare una scala per raggiungere una finestra dell'abitazione.È durante questo tentativo che sarebbe avvenuta la caduta che le è risultata fatale.Al momento, dunque, la pista principale resta quella dell'incidente domestico. I militari, tuttavia, stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari e non intendono tralasciare nessun elemento utile a chiarire definitivamente la dinamica.Proprio per questo il corpo della 61enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Cassino dovrà ora valutare i prossimi passi dell'inchiesta e decidere se procedere con ulteriori accertamenti medico-legali.Nelle prossime ore il magistrato potrebbe disporre un esame esterno della salma oppure valutare l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione di un'autopsia. Gli esami potranno fornire ulteriori elementi sulle cause del decesso e sulle lesioni riportate dalla donna durante la caduta.Gli investigatori stanno nel frattempo cercando di ricostruire ogni momento della vicenda, verificando la posizione della scala, il punto della caduta e tutti gli elementi presenti nell'area esterna dell'abitazione.Non ci sarebbero, al momento, elementi che facciano pensare a una dinamica diversa da quella accidentale ipotizzata dai carabinieri. Saranno comunque gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria a stabilire con maggiore precisione cosa sia accaduto.Una tragedia improvvisa, consumata davanti alla casa della donna e che, secondo la prima ricostruzione, sarebbe partita da una circostanza apparentemente banale: un mazzo di chiavi dimenticato all'interno dell'abitazione e la necessità di trovare un modo per poter rientrare. Un tentativo finito purtroppo nel modo più drammatico.