Donna porta via preziosi monili ad un'anziana, refurtiva recuperata

La conversazione avrebbe avuto l'obiettivo di creare nella vittima uno stato di forte preoccupazione

Un copione ormai tristemente noto, costruito sulla paura e sull'autorità di una divisa, è stato utilizzato per tentare di raggirare un'anziana di 80 anni a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea. Questa volta, però, il piano si è interrotto prima che la presunta truffatrice potesse allontanarsi con il bottino.L'operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio ha portato all'arresto in flagranza di una donna di 35 anni, originaria di Napoli, ritenuta coinvolta nella truffa ai danni della pensionata.La telefonata e la storia della rapinaTutto sarebbe iniziato con una telefonata arrivata sul telefono fisso dell'anziana. Dall'altra parte della cornetta un uomo si sarebbe presentato come un militare dell'Arma, comunicandole una notizia allarmante: la targa della sua automobile, secondo quanto riferito dal falso carabiniere, sarebbe stata utilizzata per compiere una rapina ai danni di una gioielleria.La conversazione avrebbe avuto l'obiettivo di creare nella vittima uno stato di forte preoccupazione e, contemporaneamente, di convincerla della necessità di una verifica immediata.Il sedicente militare avrebbe quindi annunciato l'arrivo a casa di una collega incaricata di controllare il denaro e gli oggetti preziosi presenti nell'abitazione.Una modalità tipica delle truffe agli anziani, nella quale il presunto rappresentante delle forze dell'ordine sfrutta la fiducia riposta nell'istituzione per ottenere dalla vittima denaro e gioielli.La presunta complice arriva a casaPoco dopo la telefonata, alla porta dell'abitazione si sarebbe presentata una donna. Seguendo le indicazioni ricevute al telefono, l'anziana le avrebbe consegnato 250 euro in contanti e diversi oggetti d'oro.Ma proprio in quel momento l'intervento dei Carabinieri ha cambiato completamente lo sviluppo della vicenda.I militari della sezione operativa, impegnati nei controlli e negli accertamenti sul territorio, avrebbero notato l'atteggiamento guardingo della 35enne mentre entrava nell'abitazione. Un comportamento che avrebbe insospettito i Carabinieri, inducendoli a intervenire immediatamente.La donna è stata fermata e sottoposta a perquisizione. Gli accertamenti avrebbero consentito di recuperare il denaro e gli oggetti preziosi appena sottratti alla pensionata.La refurtiva restituita all'anzianaIl materiale recuperato è stato quindi restituito alla proprietaria, evitando che il bottino potesse essere portato via dall'abitazione.L'intervento in flagranza ha permesso di interrompere la truffa nelle sue fasi finali, mentre resta da chiarire il ruolo delle altre eventuali persone coinvolte nell'organizzazione del raggiro, a partire dal soggetto che avrebbe effettuato la telefonata fingendosi un militare.Il meccanismo utilizzato, infatti, presupponeva almeno due momenti distinti: il contatto telefonico destinato a convincere la vittima e la successiva presenza fisica di una persona incaricata di ritirare denaro e preziosi.Arresto convalidato e divieto di ritorno ad ArdeaLa 35enne è stata arrestata e condotta davanti all'autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti l'obbligo di presentazione in caserma.Parallelamente, la Questura di Roma ha adottato nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel comune di Ardea per la durata di due anni.L'attività investigativa prosegue per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire tutti i passaggi della truffa, compreso il possibile coinvolgimento di altre persone.L'allarme sulle truffe agli anzianiL'episodio riporta ancora una volta l'attenzione su uno dei raggiri più insidiosi ai danni delle persone anziane: quello nel quale i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine, avvocati o altri soggetti apparentemente autorevoli.La strategia punta soprattutto sulla pressione psicologica. Una telefonata improvvisa, il riferimento a un presunto reato e l'annuncio dell'arrivo di una persona incaricata di effettuare controlli possono spingere la vittima ad agire rapidamente, senza avere il tempo di verificare la veridicità della storia.Nel caso di Tor San Lorenzo, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere il raggiro e recuperare integralmente quanto era stato consegnato dall'anziana. L'indagine dovrà ora stabilire l'eventuale rete di persone alle spalle della truffa e verificare se la donna arrestata abbia preso parte ad altri episodi con modalità analoghe.