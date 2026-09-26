Donna lancia acido addosso al suo avvocato, è grave

Dopo le prime cure, l’uomo è stato ricoverato in Terapia intensiva

È ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania un avvocato di Messina rimasto gravemente ferito dopo una presunta aggressione con una sostanza caustica. L’uomo sarebbe stato colpito venerdì sera da una sua cliente, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori.L’avvocato è stato inizialmente soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico universitario «Gaetano Martino» di Messina. Presentava ustioni diffuse su diverse parti del corpo e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al Centro Grandi ustioni del Cannizzaro, struttura specializzata nel trattamento di questo tipo di traumi.Ustioni profonde sul 20% del corpoI medici hanno riscontrato ustioni provocate dall’acido su circa il 20 per cento della superficie corporea. Le lesioni, secondo quanto emerso, sarebbero profonde e riconducibili all’utilizzo di un prodotto particolarmente caustico.Dopo le prime cure, l’uomo è stato ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi resta riservata, anche se al momento non sarebbe considerato in pericolo di vita.Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Messina, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e a chiarire le circostanze che avrebbero portato alla violenta lite tra il professionista e la donna.Gli investigatori stanno quindi lavorando per verificare la ricostruzione dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.