Donna dorme immersa tra i rifiuti in strada

A rendere ancora più critica la situazione sono i cattivi odori che si avvertirebbero nella zona

Una situazione di forte degrado è stata segnalata lungo via Marina, a Napoli, nei pressi del semaforo situato dopo la Questura. Una donna si troverebbe da tempo immersa tra rifiuti e sporcizia, in condizioni igieniche particolarmente precarie.A rendere ancora più critica la situazione sono i cattivi odori che si avvertirebbero nella zona. Secondo la segnalazione, nell'area sarebbe infatti presente un forte odore di urina e feci, legato alle condizioni in cui la donna si trova a vivere.La scena si trova in un punto particolarmente trafficato della città e nelle vicinanze di uno degli edifici istituzionali più importanti del quartiere. La presenza di rifiuti e le condizioni igieniche dell'area hanno sollevato nuove preoccupazioni sul fronte del decoro urbano e, soprattutto, della situazione della donna.La segnalazione richiama quindi l'attenzione sulla necessità di un intervento per ripristinare condizioni igieniche adeguate e verificare anche le condizioni della persona che si trova a vivere in una situazione di evidente difficoltà.