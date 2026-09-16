Crolla il pavimento, padre e figlio finiscono al piano di sotto

Particolare rilevante è che l’appartamento al piano sottostante, dove sono precipitati i due, risultava disabitato

Paura nella notte in via Arenaccia, a Napoli, dove si è verificato il cedimento del pavimento di una cucina situata al secondo piano di uno stabile. Il crollo ha provocato la caduta al piano inferiore di un padre e del figlio che si trovavano all’interno dell’abitazione.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie e successivamente trasportati in ambulanza al CTO per gli accertamenti e le cure del caso.Secondo le prime informazioni, entrambi non sarebbero in pericolo di vita.Particolare rilevante è che l’appartamento al piano sottostante, dove sono precipitati i due, risultava disabitato. Circostanza che avrebbe evitato conseguenze più gravi.Restano da chiarire le cause del cedimento e l’esatta dinamica dell’incidente. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Napoli Borgoloreto, che stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando le condizioni dello stabile.