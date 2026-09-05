Continue liti condominiali, sequestrati 9 fucili

Alla base del provvedimento ci sarebbero i ripetuti contrasti con altri residenti dello stabile

Le continue discussioni all’interno di un condominio hanno portato i Carabinieri a disporre il ritiro cautelativo delle armi detenute da un uomo di 60 anni residente nel Vallo di Lauro. Al termine degli accertamenti, i militari della Stazione di Marzano di Nola hanno sequestrato complessivamente nove fucili, insieme a una consistente quantità di munizioni.Alla base del provvedimento ci sarebbero i ripetuti contrasti con altri residenti dello stabile. Una situazione di tensione che ha spinto i militari a verificare la posizione del sessantenne e, soprattutto, le condizioni che riguardavano la custodia e la disponibilità delle armi.Gli accertamenti hanno quindi portato al ritiro dell'intero arsenale legalmente detenuto dall'uomo. Contestualmente sono stati revocati anche i titoli di polizia che gli consentivano la detenzione delle armi.L'intervento rientra nell'ambito della più ampia attività di controllo predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per verificare il rispetto delle disposizioni previste in materia di possesso e custodia delle armi.L'obiettivo dei controlli è anche quello di individuare preventivamente eventuali situazioni considerate a rischio, impedendo che la disponibilità di armi possa trasformarsi in un ulteriore elemento di pericolo in presenza di conflitti o tensioni personali.Nel caso specifico, proprio il clima di contrapposizione maturato all'interno del condominio avrebbe fatto emergere elementi ritenuti sufficienti per procedere al sequestro cautelativo delle armi e alla conseguente revoca delle autorizzazioni.