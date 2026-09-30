Colpito dal bitume, finisce al centro grandi ustionati del Cardarelli

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto gravemente ustionato mentre era impegnato in un intervento per la riparazione della rete della fibra ottica.L’incidente si è verificato in via Granozio. L’uomo, originario di Torre Orsaia, stava lavorando a bordo di un bobcat quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto dal mezzo. Nella caduta sarebbe entrato in contatto con il bitume caldo contenuto nella benna, riportando ustioni al volto, alle mani e al tronco.A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il 47enne è stato raggiunto dai sanitari e trasferito inizialmente all’ospedale di Sapri, dove ha ricevuto le prime cure.Considerata la gravità delle lesioni riportate, i medici hanno successivamente disposto il trasferimento in un centro specializzato. L’operaio è stato quindi trasportato in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli per le ulteriori cure.Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incidente. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare le condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.