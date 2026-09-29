Cognati litigano al matrimonio, donna ferita da un bicchiere

Il vetro ha raggiunto la zona dell'occhio, provocando una ferita profonda

Doveva essere una giornata di festa, ma il ricevimento nuziale è stato improvvisamente interrotto da una violenta lite tra familiari. È accaduto in un ristorante di Vitorchiano, dove due cognati originari di Civita Castellana sono arrivati a un confronto fisico durante il banchetto.Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata una discussione sempre più accesa, fino al gesto che ha fatto precipitare la situazione. Uno dei parenti avrebbe afferrato un bicchiere e lo avrebbe lanciato contro l'altro, colpendolo al volto.Il vetro ha raggiunto la zona dell'occhio, provocando una ferita profonda. La scena ha suscitato paura tra gli invitati, che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.Sul posto sono arrivati i carabinieri, impegnati nel riportare la calma e nel raccogliere gli elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto. Il ferito è stato invece affidato ai sanitari e accompagnato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove ha ricevuto le cure necessarie.La posizione dell'altro protagonista della lite è ora al vaglio degli investigatori. Al termine degli accertamenti potrebbe essere formalizzata una denuncia per lesioni personali. Restano da chiarire l'esatta dinamica della colluttazione e i motivi che hanno fatto degenerare la discussione durante il matrimonio.