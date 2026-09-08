Circumvesuviana, operaio folgorato sul lavoro

Treni fermi e bus sostitutivi in circolazione

Paura questa mattina lungo la linea della Circumvesuviana, dove un operaio è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre erano in corso interventi sull'infrastruttura ferroviaria. L'uomo sarebbe stato colpito da una forte scarica elettrica e, a seguito della scossa, avrebbe perso conoscenza. L'incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino nel tratto compreso tra le stazioni di San Giovanni e San Giorgio a Cremano. Immediato l'allarme e l'intervento dei soccorsi, con l'operaio trasferito all'Ospedale del Mare. Al momento le sue condizioni restano critiche. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riferito, al suo arrivo in ospedale avrebbe ripreso conoscenza, ma i medici mantengono riservata la prognosi e stanno monitorando attentamente il suo quadro clinico. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. La presenza di problemi legati all'alimentazione elettrica ha infatti reso necessario interrompere temporaneamente il servizio lungo una parte della tratta. La circolazione interrotta tra Napoli e Torre del Greco A comunicare lo stop è stata Eav, che ha fatto sapere che, «causa mancanza di tensione elettrica, la circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli-Torre del Greco è momentaneamente interrotta». Per consentire comunque gli spostamenti dei passeggeri, l'azienda di trasporto ha inoltre comunicato l'attivazione di un servizio sostitutivo su gomma. «È istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interessata», ha precisato Eav. Restano ora da chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e le circostanze nelle quali l'operaio è stato raggiunto dalla scarica elettrica. Saranno gli accertamenti a stabilire cosa sia accaduto durante gli interventi in corso sulla linea e se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste per i lavori sull'infrastruttura ferroviaria.