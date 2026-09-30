Cinque chili di eroina nel bagagliaio in una ditta di trasporti

All'interno della valigia erano nascosti 469 ovuli

Una valigia lasciata aperta e senza proprietario ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri in un deposito di una società di trasporti a Caivano.L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nella zona di Cinquevie. I militari della compagnia locale sono intervenuti dopo la segnalazione relativa al bagaglio, abbandonato all'interno di un autobus.Il controllo del contenuto ha portato alla scoperta della droga. All'interno della valigia erano nascosti 469 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di 5 chili e 293 grammi. Gli involucri erano stati occultati tra alcuni indumenti da donna, nel tentativo di confonderli con il normale contenuto del bagaglio.La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Al momento non è stato ancora individuato il proprietario della valigia.I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la provenienza dell'eroina e risalire alla persona che avrebbe lasciato il bagaglio sull'autobus.