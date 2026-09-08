Centro direzionale, soggetto armato bloccato dalla Gesecedi

Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dell'intervento, il soggetto sarebbe stato sorpreso mentre si trovava nella zona dei garage

Allarme nella notte all'isola G1, dove un soggetto estraneo allo stabile è stato sorpreso all'interno dell'area garage. A far scattare l'intervento è stata la segnalazione del portiere, che intorno all'1:50 ha notato una persona aggirarsi all'interno dell'edificio e dirigersi verso la zona dei box.Il portiere ha immediatamente contattato la Centrale Operativa della Gesecedi, fornendo agli operatori le informazioni necessarie per consentire l'intervento della pattuglia. La segnalazione è stata quindi trasmessa agli agenti Marinelli e Gravagnola, impegnati in quel momento nel servizio di pattugliamento delle aree del centro.La pattuglia ha raggiunto rapidamente l'isola G1 e ha avviato le verifiche all'interno dell'area indicata. Gli operatori hanno individuato il soggetto segnalato e sono riusciti a bloccarlo.Durante gli accertamenti sarebbe emerso anche un elemento che ha reso l'intervento particolarmente delicato: l'uomo aveva con sé un coltello a serramanico.La presenza del coltello ha richiesto particolare cautela da parte degli operatori, che hanno gestito la situazione evitando che il soggetto potesse allontanarsi dall'area. Sul posto sono quindi intervenuti anche gli agenti di polizia, contattati dalla Centrale Operativa, per gli accertamenti di competenza.Le contestazioniSecondo quanto ricostruito nell'immediatezza dell'intervento, il soggetto sarebbe stato sorpreso mentre si trovava nella zona dei garage e, secondo l'ipotesi formulata, potrebbe aver avuto l'intenzione di commettere un furto.Per l'uomo sarebbe quindi scattata una denuncia per tentato furto. A questa si aggiungerebbe quella relativa al porto abusivo del coltello, sulla base di quanto accertato dalle forze dell'ordine. Le contestazioni dovranno ora essere valutate dagli organi competenti e l'eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi previste dalla legge.Decisiva la segnalazione del portiereL'episodio mette in evidenza l'importanza della tempestività nella segnalazione e del coordinamento tra portineria, Centrale Operativa e pattuglie presenti sul territorio.In questo caso, l'allarme lanciato dal portiere ha consentito di attivare rapidamente la pattuglia che si trovava già impegnata nel servizio di controllo del centro. In pochi minuti gli agenti Marinelli e Gravagnola hanno raggiunto l'isola G1, individuando la persona segnalata e procedendo al suo blocco.Un intervento reso ancora più delicato dal successivo ritrovamento del coltello, che ha richiesto particolare attenzione da parte degli operatori fino all'arrivo della polizia.Il servizio di pattugliamentoGli agenti operano nell'ambito del servizio di sicurezza garantito dal Consorzio GeSeCeDi Marinelli e Gravagnola e Selva, sotto il coordinamento del caposervizio Massimiliano Fragliola e agli ordini del S.Ten. Giovanni Cacciola.L'intervento della notte scorsa si è concluso con la messa in sicurezza dell'area e il successivo passaggio della situazione alle forze dell'ordine, chiamate a svolgere gli accertamenti e gli adempimenti previsti.Un episodio che evidenzia ancora una volta come la presenza costante sul territorio, unita alla collaborazione tra personale di vigilanza e forze dell'ordine, possa consentire di intervenire rapidamente anche davanti a situazioni potenzialmente pericolose.