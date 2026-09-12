Caso di dengue in Campania, scatta l'allerta

La segnalazione è arrivata all’attenzione dell’Asl, che ha provveduto a informare l’amministrazione comunale e ad attivare le procedure previste dal protocollo sanitario

Un caso di Dengue ha fatto scattare le procedure sanitarie preventive a Marina di Camerota. A risultare positivo al virus è stato un turista residente in Veneto, che tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre aveva soggiornato in una struttura ricettiva del comune cilentano.La segnalazione è arrivata all’attenzione dell’Asl, che ha provveduto a informare l’amministrazione comunale e ad attivare le procedure previste dal protocollo sanitario per situazioni di questo tipo. L’obiettivo è verificare la presenza sul territorio di eventuali zanzare in grado di trasmettere il virus e adottare, se necessario, specifici interventi di contenimento.Nei prossimi giorni saranno quindi predisposti controlli entomologici attraverso l’installazione di apposite trappole. Gli strumenti serviranno a verificare la presenza e la tipologia degli insetti presenti nell’area interessata. Sulla base dei risultati saranno poi valutati eventuali interventi mirati di disinfestazione.La situazione, al momento, non viene comunque considerata la segnalazione di un focolaio. Non sono infatti emersi elementi che consentano di stabilire che il turista abbia contratto la Dengue proprio durante la permanenza a Marina di Camerota. Allo stesso modo, non risultano altri casi collegati al soggiorno nella struttura ricettiva.Per questo motivo le attività predisposte dalle autorità sanitarie hanno carattere essenzialmente precauzionale. L’attivazione del protocollo non significa dunque che sia stata accertata una trasmissione del virus nel territorio del Cilento, ma rappresenta una misura prevista per verificare tempestivamente eventuali condizioni di rischio.La Dengue è una malattia virale trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Non avviene invece una trasmissione diretta da una persona all’altra. Proprio per questo, nel caso di una persona risultata positiva che abbia soggiornato in una determinata area, uno degli interventi previsti consiste nel monitoraggio della popolazione di zanzare presente nella zona.L’attenzione delle autorità è quindi rivolta soprattutto alla verifica ambientale e alla prevenzione. I controlli consentiranno di raccogliere ulteriori informazioni sulla situazione e di stabilire se siano necessari interventi aggiuntivi.Al momento, dunque, non risultano elementi per parlare di un focolaio di Dengue a Marina di Camerota. Il caso riguarda un turista residente fuori regione e, allo stato attuale, non sono stati individuati altri contagi riconducibili al suo soggiorno nel Cilento. Le autorità sanitarie continueranno comunque a monitorare la situazione attraverso le attività previste dal protocollo.