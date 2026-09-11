Bar distrutto dalle fiamme nella notte

Diverse persone sono scese dalle proprie abitazioni, temendo che l’incendio potesse estendersi e provocare conseguenze più gravi

Momenti di paura nella tarda serata a Melito, dove un incendio è divampato all’interno di un bar di via Roma. Una densa colonna di fumo nero ha rapidamente invaso la zona, richiamando in strada numerosi residenti.L’allarme è scattato intorno alle 23.15, quando le fiamme hanno interessato il bar Guarino, attività aperta da poco tempo. Il fumo, sempre più intenso, ha raggiunto in breve tempo l’esterno del locale, mentre l’odore acre di bruciato e le esalazioni del rogo hanno alimentato la preoccupazione tra gli abitanti del centro.Diverse persone sono scese dalle proprie abitazioni, temendo che l’incendio potesse estendersi e provocare conseguenze più gravi.Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con due autobotti. I pompieri hanno aperto le saracinesche dell’attività per poter accedere all’interno del locale e raggiungere il punto interessato dalle fiamme.Le operazioni hanno consentito di domare l’incendio e, successivamente, di mettere in sicurezza il bar.Non risultano persone ferite. Il rogo, tuttavia, avrebbe provocato danni significativi all’interno dell’attività.Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio. Le cause non sono state ancora accertate e saranno gli ulteriori accertamenti a consentire di ricostruire la dinamica e stabilire che cosa abbia innescato le fiamme.Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di una possibile origine dolosa.