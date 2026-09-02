Carlo muore a Miami, raccolta fondi per riportarlo a Pompei

L'iniziativa è stata chiamata “Riportiamo Carlo a casa” e in pochi giorni ha ottenuto una risposta straordinaria

Una tragedia consumata a migliaia di chilometri da casa e una comunità che, nel momento più difficile, ha scelto di stringersi attorno alla famiglia. Carlo Del Gaudio, giovane originario di Pompei, è morto a Miami, la città statunitense dove viveva, dopo essere rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente stradale.La notizia ha raggiunto rapidamente la Campania, lasciando sgomenta la comunità pompeiana. Per i familiari, oltre al dolore per la perdita improvvisa, è iniziato anche un percorso complesso sul piano pratico e burocratico. Affrontare un decesso avvenuto negli Stati Uniti significa infatti occuparsi di una serie di procedure amministrative e consolari, oltre agli adempimenti necessari per il trasferimento della salma in Italia.Il fratello Luigi è volato negli Stati UnitiA occuparsi direttamente della situazione è stato il fratello di Carlo, Luigi, che ha raggiunto Miami per stare vicino al familiare e affrontare gli aspetti legati al decesso.Proprio la distanza tra gli Stati Uniti e Pompei ha spinto gli amici di Carlo a organizzare una raccolta fondi. L'obiettivo era permettere ai familiari di raggiungere Miami e sostenere le spese legate al viaggio, alle pratiche necessarie e al successivo rientro della salma in Italia.L'iniziativa è stata chiamata “Riportiamo Carlo a casa” e in pochi giorni ha ottenuto una risposta straordinaria.Oltre 30mila euro raccolti grazie a più di 360 donazioniLa solidarietà si è messa in moto attraverso GoFundMe. Decine e decine di persone hanno deciso di contribuire alla raccolta, consentendo di raggiungere e superare rapidamente la cifra fissata inizialmente dagli organizzatori.Sono stati raccolti oltre 30mila euro attraverso più di 360 donazioni. Un risultato che testimonia la vicinanza degli amici, dei conoscenti e di quanti hanno voluto dare un aiuto concreto alla famiglia in un momento segnato da dolore e difficoltà.Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, il denaro raccolto sarà destinato direttamente ai familiari di Carlo attraverso il fratello Luigi, impegnato negli Stati Uniti nella gestione della situazione.La passione per le moto, i viaggi e i videoIl ricordo di Carlo è legato anche alle sue passioni. Gli amici lo descrivono come una persona profondamente interessata alle moto e ai viaggi, ma anche alla produzione di contenuti video.Tra le attività che amava c'era infatti anche la realizzazione di filmati attraverso l'utilizzo di droni. Un tratto che contribuiva a raccontare il suo modo di vivere e la curiosità verso luoghi ed esperienze nuove.Era a Miami che aveva scelto di costruire la propria vita, lontano da Pompei, ma il legame con la città di origine è rimasto forte. La notizia della sua morte ha così attraversato l'oceano, arrivando nella comunità dove amici e conoscenti hanno deciso di mobilitarsi immediatamente.L'incidente e l'inchiesta negli Stati UnitiParallelamente al dolore della famiglia, negli Stati Uniti proseguono gli accertamenti sull'incidente stradale nel quale Carlo era rimasto coinvolto.Il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro è stato arrestato. Gli investigatori americani stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.La dinamica dell'incidente resta dunque al centro dell'inchiesta. Saranno gli accertamenti condotti dalle autorità statunitensi a chiarire le circostanze dello schianto e gli elementi alla base dell'arresto.«La sua famiglia si trova qui, a Pompei»Nel messaggio diffuso dagli amici per accompagnare la raccolta fondi emerge soprattutto la difficoltà di una famiglia costretta ad affrontare il lutto a distanza.«Carlo ci ha lasciati improvvisamente a seguito di un tragico incidente stradale a Miami, la città in cui viveva. La sua famiglia, invece, si trova qui, a Pompei, a migliaia di chilometri di distanza», hanno scritto gli organizzatori dell'iniziativa.Da qui la scelta di trasformare il dolore in una mobilitazione concreta, per evitare che alle conseguenze della tragedia si aggiungano ulteriori difficoltà economiche.L'obiettivo è riportarlo in ItaliaLa raccolta fondi resta attiva. Dopo aver superato in tempi brevi l'obiettivo iniziale, l'iniziativa punta ora a sostenere la famiglia fino alla conclusione delle procedure necessarie.Il viaggio negli Stati Uniti, gli adempimenti amministrativi e consolari e il trasferimento della salma rappresentano infatti un percorso complesso che i familiari devono affrontare lontano da casa.Pompei, intanto, continua a fare la sua parte. La risposta arrivata attraverso centinaia di donazioni ha trasformato una raccolta nata nell'emergenza in un grande gesto collettivo di vicinanza.Per Carlo, il cui ultimo viaggio è iniziato a Miami, amici e familiari sperano ora di poter completare il percorso e riportarlo nella sua Pompei.