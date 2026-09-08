Bimbo viene lasciato a terra dopo essere stato investito da una bici elettrica

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato al bambino le prime cure

Paura ieri sera sul lungomare Sandro Pertini di via Napoli, a Pozzuoli, dove un bambino di otto anni è stato investito da una bici elettrica. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un ragazzo di circa 16 anni che, dopo l'impatto, si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena. L'impatto tra la bicicletta e il piccolo sarebbe stato particolarmente violento, tanto da far temere inizialmente conseguenze più gravi.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato al bambino le prime cure. Successivamente, durante la notte, i genitori hanno accompagnato il figlio all'ospedale San Paolo di Napoli. A causa dei dolori accusati soprattutto all'addome e alle gambe, il bambino è stato poi trasferito al Santobono per ulteriori accertamenti.Dopo le visite e gli esami effettuati dai sanitari, per il piccolo è stata formulata una prognosi di 5-7 giorni. Le condizioni, dunque, non sarebbero tali da far temere conseguenze particolarmente gravi, anche se il bambino dovrà proseguire il periodo di osservazione e recupero.La fuga dopo l'investimentoResta invece da individuare il giovane che si trovava alla guida della bici elettrica. Dopo aver travolto il bambino, il ragazzo si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente, facendo perdere le proprie tracce.Sul caso sono ora al lavoro i poliziotti del commissariato di Pozzuoli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e identificare il conducente.Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei genitori e delle persone presenti sul lungomare al momento dell'incidente. Al vaglio degli investigatori ci sono inoltre le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire al giovane alla guida della bici.L'obiettivo degli investigatori è ricostruire tutti i momenti dell'investimento, chiarire la dinamica dell'impatto e individuare il ragazzo che, subito dopo l'incidente, si sarebbe allontanato lasciando il bambino a terra.