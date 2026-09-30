Bimbo schiacciato da un cancello in Campania

Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti degli agenti del Commissariato

Incidente all’ingresso della casa circondariale di Ariano Irpino, dove un bambino è rimasto coinvolto nel movimento di un cancello riportando gravi lesioni a un braccio.Il piccolo si trovava nella struttura insieme ai familiari, arrivati per effettuare una visita a un parente detenuto. Durante l’accesso all’area del carcere si è verificato l’incidente: il bambino sarebbe rimasto schiacciato dal cancello in movimento.Immediata la richiesta di soccorso. Il minore è stato trasportato all’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove i medici hanno riscontrato fratture al braccio e hanno proceduto con un intervento chirurgico.Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti degli agenti del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti.L’obiettivo degli accertamenti è chiarire come sia avvenuto l’incidente e verificare le circostanze che hanno portato il bambino a trovarsi nella traiettoria del cancello.