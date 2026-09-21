Beve un succo di frutta e trova due pezzi di vetro all'interno

Frammenti che, secondo il racconto, avevano una forma particolarmente insidiosa

Sembrava una normale giornata trascorsa in compagnia, un momento di convivialità destinato a concludersi senza sorprese. Poi, quando la bottiglia era ormai quasi vuota, è arrivata la scoperta che ha trasformato una semplice bevanda in un potenziale pericolo.Sul fondo del contenitore di vetro sono comparsi infatti due frammenti appuntiti, lunghi circa due centimetri e abbastanza consistenti da provocare, se ingeriti, conseguenze anche molto serie.A raccontare l'accaduto è la persona che aveva offerto la bottiglia a un amico. I due si trovavano insieme quando l'uomo ha iniziato a bere il succo biologico puro di frutta contenuto nella bottiglia. Un prodotto acquistato in un punto vendita della grande distribuzione considerato di fascia alta e del quale, per il momento, il testimone preferisce non rendere noto il nome.Il particolare più inquietante è emerso soltanto quando la bevanda era stata praticamente terminata.La scoperta sul fondo della bottiglia«Ero insieme al mio migliore amico e gli ho offerto una bottiglia di vetro da mezzo litro che conteneva succo biologico puro di frutta», racconta il testimone.L'amico aveva bevuto normalmente, senza accorgersi di nulla. Soltanto alla fine, quando all'interno della bottiglia era rimasto ormai pochissimo prodotto, sono stati individuati i due pezzi di vetro.Frammenti che, secondo il racconto, avevano una forma particolarmente insidiosa: appuntiti, lunghi circa un paio di centimetri e con uno spessore non trascurabile.La domanda è arrivata immediatamente, inevitabile e angosciante: cosa sarebbe potuto accadere se quei frammenti fossero stati ingeriti?«Non voglio immaginare cosa sarebbe successo se li avesse ingeriti», spiega l'uomo, ancora scosso per quanto accaduto.Il pericolo, per fortuna, è stato individuato prima che il bicchiere o la bottiglia potessero arrivare a un ultimo sorso. Resta tuttavia il timore che eventuali frammenti più piccoli possano essere finiti nella bevanda senza essere stati notati.«Speriamo che il mio amico non abbia ingerito qualche pezzo di vetro più piccolo. Vedremo nei prossimi giorni», aggiunge il testimone.La paura dopo lo scampato pericoloAlla sorpresa è subentrata rapidamente la preoccupazione. La consapevolezza di avere avuto tra le mani una bottiglia potenzialmente pericolosa ha spinto i due amici a chiedersi se altri contenitori appartenenti allo stesso lotto potessero presentare il medesimo problema.Il timore non riguardava quindi soltanto quanto era appena accaduto. Se quei frammenti fossero stati presenti accidentalmente nella bottiglia, il rischio avrebbe potuto riguardare anche altre persone che avessero acquistato lo stesso prodotto.«Poteva succedere davvero una disgrazia a chiunque, perché quel succo potevo berlo io, o chissà chi», racconta ancora l'uomo.Il fatto che l'amico si sia accorto dei frammenti prima di ingerirli ha evitato che quella che era iniziata come una tranquilla giornata tra amici potesse trasformarsi in un episodio dalle conseguenze ben più gravi.«Ringrazio Dio che sia andato tutto bene», conclude il testimone, sintetizzando lo stato d'animo dopo la scoperta.La segnalazione al supermercatoUna volta superato il primo momento di paura, è partita la segnalazione al punto vendita nel quale era stata acquistata la bottiglia.Il cliente ha contattato la direzione del supermercato chiedendo chiarimenti sull'accaduto e soprattutto interventi immediati per evitare che altre persone potessero trovarsi nella stessa situazione.La risposta del punto vendita è arrivata attraverso un provvedimento concreto. La direzione ha offerto al cliente un buono spesa del valore di 100 euro come forma di rimborso e gesto di attenzione dopo quanto accaduto.Ma, al di là della compensazione, la questione più importante riguardava la sicurezza del prodotto.Il lotto bloccato e ritiratoIl supermercato ha infatti provveduto a bloccare e ritirare dagli scaffali il lotto al quale apparteneva la bottiglia segnalata.Una decisione finalizzata a impedire ulteriori acquisti del prodotto e a consentire gli eventuali accertamenti necessari sull'origine dei frammenti.Il ritiro assume particolare rilievo proprio perché non è stato possibile escludere, nell'immediatezza, che il problema potesse riguardare anche altre bottiglie appartenenti alla stessa produzione.La vicenda si è dunque conclusa senza conseguenze fisiche immediate per l'uomo che stava bevendo il succo, ma ha lasciato dietro di sé una domanda tutt'altro che secondaria: come siano finiti quei due frammenti di vetro all'interno della bottiglia.Un interrogativo al quale dovranno eventualmente rispondere gli accertamenti sul prodotto e sul lotto ritirato dal commercio. Nel frattempo, la bottiglia è diventata il simbolo di un pericolo che, per una fortunata coincidenza e per un controllo arrivato appena in tempo, è rimasto soltanto un rischio sfiorato.