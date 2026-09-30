Bar per 5 anni senza contatore, furto da 181mila euro

Frigoriferi, forni, macchina del caffè e registratore di cassa avrebbero funzionato per anni senza un regolare contratto

Frigoriferi, forni, macchina del caffè e registratore di cassa avrebbero funzionato per anni senza un regolare contratto di fornitura elettrica. È quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione di Qualiano durante un controllo in un bar situato lungo la circumvallazione esterna.A finire nei guai è il titolare dell'attività, un 39enne residente a Trentola Ducenta, denunciato per furto di energia elettrica. Gli accertamenti, condotti dai militari insieme al personale Enel, hanno permesso di individuare un collegamento abusivo alla rete.Secondo quanto ricostruito, il prelievo illecito sarebbe andato avanti per circa cinque anni, per un totale di 1.825 giorni. Durante questo periodo il locale avrebbe continuato a utilizzare normalmente le principali apparecchiature necessarie all'attività commerciale, senza però corrispondere alcun pagamento per l'energia consumata.La verifica tecnica ha consentito di ricostruire le modalità dell'allaccio e di effettuare una stima dei consumi. Il valore dell'energia complessivamente sottratta alla rete è stato quantificato in oltre 181mila euro.Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia nei confronti del titolare, mentre sono proseguite le verifiche sulla fornitura e sull'allaccio individuato dai tecnici.