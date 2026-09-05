Bandierina di Israele sugli stuzzichini, caos al Gambrinus

Il bar ha sottolineato che l'utilizzo degli stuzzicadenti con le bandierine sarebbe una consuetudine presente da circa mezzo secolo

Una piccola bandierina di Israele, utilizzata come decorazione su uno stuzzicadenti destinato ad accompagnare tramezzini e altri prodotti esposti nella vetrina del Gran Caffè Gambrinus, ha acceso una discussione sui social e sui siti online.Al centro della vicenda c’è lo storico locale napoletano, affacciato tra piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito, che nelle scorse ore ha deciso di intervenire pubblicamente sulla questione. La direzione del Gambrinus ha spiegato di considerare la polemica priva di fondamento, ma ha comunque scelto di eliminare dai propri prodotti tutte le bandierine utilizzate come elementi ornamentali.La questione sarebbe nata dalla diffusione online di una fotografia nella quale comparivano alcuni stuzzicadenti decorativi con bandierine di diverse nazionalità. Tra queste anche quella israeliana, accanto ad altre rappresentanti Paesi come Italia, Germania e Norvegia.In un messaggio pubblicato sui propri canali social, il locale ha chiarito che quei piccoli simboli vengono impiegati esclusivamente per finalità estetiche e fanno parte da decenni della presentazione dei prodotti del Gambrinus. Secondo la direzione, dunque, la presenza di una determinata bandiera non dovrebbe essere interpretata come una presa di posizione politica o come un messaggio di sostegno nei confronti dello Stato rappresentato.Il bar ha inoltre sottolineato che l'utilizzo degli stuzzicadenti con le bandierine sarebbe una consuetudine presente da circa mezzo secolo e che la loro disposizione sui prodotti avverrebbe senza un criterio legato alla nazionalità raffigurata.Nonostante queste precisazioni, la direzione ha preferito adottare una soluzione definitiva per evitare che elementi nati esclusivamente come decorazione possano essere nuovamente interpretati in chiave politica o generare ulteriori equivoci.Il Gambrinus ha quindi annunciato la rimozione di tutte le bandierine nazionali dagli stuzzicadenti utilizzati per i propri prodotti, non limitandosi dunque al simbolo israeliano.La decisione, spiegano dal locale, nasce dalla volontà di prevenire nuove incomprensioni e non da un cambio di orientamento rispetto alla funzione che quei piccoli ornamenti hanno sempre avuto all'interno dello storico caffè napoletano.La direzione ha infine rivolto le proprie scuse a chiunque possa essersi sentito offeso dalla presenza delle bandierine, ribadendo però che, nella propria ricostruzione, attribuire a quegli elementi decorativi un significato politico sarebbe una lettura estranea alle intenzioni del locale.