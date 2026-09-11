Auto contromano, schianto sull'Asse Mediano

all'origine della manovra ci sarebbe stata un'indicazione del navigatore

Un errore di percorso si è trasformato in un pericoloso incidente sull'Asse Mediano, ad Afragola. Un automobilista avrebbe imboccato lo svincolo nella direzione sbagliata, ritrovandosi a viaggiare contromano proprio mentre sulla carreggiata arrivavano altri veicoli. Pochi istanti dopo è avvenuto un violento scontro frontale.L'incidente si è verificato lunedì 7 settembre, durante il giorno, nei pressi dell'ingresso di Afragola dell'Asse Mediano. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente senza conseguenze gravi.Secondo quanto riferito successivamente dal conducente agli agenti della Polizia Locale, all'origine della manovra ci sarebbe stata un'indicazione del navigatore. L'automobilista avrebbe seguito la direzione suggerita dal dispositivo senza rendersi conto che la svolta a sinistra era vietata.In quel punto, infatti, la segnaletica impone di mantenere la direzione verso destra, in direzione della rotonda di Cardito. È presente anche una striscia continua che impedisce la manovra effettuata dal conducente.La svolta e l'impatto frontaleL'auto avrebbe invece imboccato lo svincolo sul lato sinistro, entrando così nella direzione di marcia opposta. Una volta effettuata la manovra, il conducente si sarebbe trovato improvvisamente davanti un'altra automobile.Nonostante i tentativi di evitare l'impatto, le due vetture si sono scontrate frontalmente. L'urto è stato particolarmente violento e ha provocato seri danni ai mezzi, uno dei quali è rimasto con la parte anteriore pesantemente deformata.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Afragola, impegnati sia nella gestione dell'emergenza sia nella ricostruzione dell'accaduto. Sono arrivate anche le ambulanze del 118 per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte.I due feriti sono stati soccorsi, ma le loro condizioni non sono risultate gravi.Traffico bloccato e automobilisti costretti a fermarsiLe conseguenze dell'incidente si sono fatte sentire anche sulla viabilità. Le due automobili, rimaste ferme al centro della carreggiata e non più in grado di ripartire autonomamente, hanno ostacolato il passaggio degli altri veicoli.In breve tempo si sono formate code e rallentamenti, mentre alcuni automobilisti hanno tentato di aggirare i mezzi incidentati passando lateralmente. Una situazione che ha reso ancora più complicata la gestione della circolazione.Le vetture sono state successivamente recuperate attraverso l'intervento dei carri attrezzi, permettendo di liberare la carreggiata e avviare le operazioni necessarie per il ritorno alla normalità.Sul posto anche il comandante PiricelliA seguire direttamente l'intervento è stato anche il comandante della Polizia Municipale di Afragola, Antonio Piricelli. Il comandante si trovava già nella zona per un'altra attività, uno sgombero, e dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente si è portato personalmente sul luogo dello schianto per verificare la situazione e coordinare le operazioni.Gli accertamenti sulla dinamica sono proseguiti durante le fasi successive all'incidente. Il conducente che avrebbe percorso contromano lo svincolo è stato verbalizzato per l'infrazione contestata.Il video finisce sui socialLa scena dello schianto non è passata inosservata. Alcuni automobilisti hanno ripreso quanto stava accadendo e i filmati sono successivamente comparsi sui social network, diventando rapidamente virali.Nelle immagini si vedono le vetture danneggiate ferme sulla carreggiata e il traffico costretto a procedere con difficoltà. Particolarmente evidente è la situazione dell'auto che avrebbe percorso il tratto contromano, rimasta con il cofano completamente rientrato dopo l'impatto.Un altro caso pochi giorni primaQuello avvenuto ad Afragola non è l'unico episodio recente di un veicolo entrato contromano sull'Asse Mediano.Nei giorni precedenti, durante le ore notturne, un'altra automobile aveva imboccato la strada nella direzione sbagliata nel tratto compreso tra Frattamaggiore e Casoria. In quel caso non si era verificato alcuno scontro.A evitare conseguenze peggiori era stato un camionista che, accortosi dell'auto che procedeva nella direzione opposta, aveva iniziato a suonare ripetutamente il clacson per attirare l'attenzione del conducente e metterlo in allerta.Anche quella scena era stata registrata in video. Nessun ferito né incidente, ma un episodio che aveva comunque provocato grande paura tra gli automobilisti presenti.