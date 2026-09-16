Arrivano in scooter e gli sparano al fianco

La dinamica deve essere ancora verificata e non sono al momento chiari né il numero esatto degli aggressori

Notte di paura nel centro di Napoli, dove un giovane di 29 anni è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con una ferita provocata da un colpo di arma da fuoco. A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata proprio la presenza del ferito nella struttura sanitaria.Il 29enne, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un proiettile al fianco sinistro. Dopo le prime cure, i sanitari hanno deciso di trattenerlo in osservazione. Le sue condizioni, secondo quanto emerso finora, non sarebbero tali da far temere per la vita.Sul caso sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le fasi dell’episodio e stabilire cosa sia accaduto prima del ferimento.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 29enne sarebbe stato colpito mentre si trovava in via Giacomo Savarese. Ad avvicinarlo sarebbero state alcune persone arrivate a bordo di uno scooter. La dinamica, tuttavia, deve essere ancora verificata e non sono al momento chiari né il numero esatto degli aggressori né la sequenza precisa degli eventi.Dopo essere stato ferito, il giovane ha raggiunto l’ospedale Pellegrini, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. È qui che sono stati allertati i carabinieri, che hanno raccolto le prime informazioni utili all’indagine.Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto anche attraverso eventuali testimonianze e gli elementi che potrebbero emergere dalle verifiche nella zona in cui è stato esploso il colpo. L’obiettivo è identificare chi abbia sparato e soprattutto comprendere le ragioni dell’aggressione.Resta da chiarire anche la matrice del ferimento. Gli accertamenti sono in corso e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi. Particolare attenzione sarà riservata alla ricostruzione degli spostamenti del 29enne nelle ore precedenti all’arrivo in ospedale e all’individuazione di eventuali persone che possano aver assistito alla scena.Le indagini dei carabinieri proseguono per fare piena luce sull’episodio e accertare eventuali responsabilità.