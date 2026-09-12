Armato di pistola minaccia tutti i passanti

Le persone che hanno assistito alla scena hanno fornito agli agenti una descrizione dell’uomo

Momenti di tensione nella zona dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma, dove un uomo di 29 anni, di nazionalità bosniaca, è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo essere stato visto aggirarsi con una pistola e minacciare alcune delle persone presenti nell’area.L’episodio si è verificato nella serata di martedì 8 settembre, durante i servizi di controllo predisposti attorno al Colosseo e lungo via dei Fori Imperiali, una delle zone maggiormente frequentate da cittadini e visitatori e interessata dalle misure di vigilanza della cosiddetta zona rossa.A far scattare l’intervento sono state le segnalazioni di alcuni passanti. Le persone che hanno assistito alla scena hanno fornito agli agenti una descrizione dell’uomo, permettendo alle pattuglie del I Gruppo Centro Storico di avviare immediatamente le ricerche.Il 29enne è stato individuato poco dopo. La presenza di numerosi turisti e cittadini ha imposto agli agenti particolare cautela durante l’intervento, proprio per evitare rischi per le altre persone presenti nella zona.Al momento del fermo, però, il giovane avrebbe reagito con violenza. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, avrebbe spintonato uno degli operatori e tentato di sottrarsi al controllo, cercando di allontanarsi. L’arrivo di altre pattuglie ha consentito agli agenti di bloccarlo e procedere all’arresto.La perquisizione ha portato alla scoperta dell’arma che, secondo gli accertamenti, l’uomo aveva con sé. Si trattava di una pistola CZ75, accompagnata da dodici cartucce calibro 9 millimetri. Nel corso del controllo è stato inoltre trovato un coltello a serramanico. Pistola, munizioni e coltello sono stati sequestrati.Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche il motivo della presenza del 29enne nella Capitale. L’uomo si trovava a Roma per turismo insieme alla compagna, una donna di 30 anni di nazionalità croata. I due avevano preso alloggio in una struttura ricettiva della città.Gli agenti hanno quindi esteso i controlli anche alla camera dove soggiornavano. La perquisizione ha consentito di trovare un’altra cartuccia calibro 9 millimetri, della stessa marca e dello stesso calibro delle munizioni presenti nel caricatore della pistola.All’interno della stanza sono state inoltre recuperate piccole quantità di sostanze stupefacenti, tra hashish e ketamina, oltre ad altri coltelli. Gli investigatori hanno trovato anche diversi oggetti compatibili con il confezionamento delle sostanze, tra cui un bilancino di precisione e un grinder.Al termine delle verifiche, nei confronti del 29enne sono state contestate le ipotesi di reato relative alla detenzione abusiva di armi, alle violazioni previste dalla normativa sulle armi e alla resistenza a pubblico ufficiale.Per quanto riguarda invece le sostanze stupefacenti, ritenute riconducibili all’uso personale, sia il 29enne sia la compagna sono stati segnalati alla Prefettura secondo quanto previsto dalla normativa.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione cosa sia accaduto nella zona dei Fori Imperiali prima dell’intervento degli agenti e verificare ogni elemento relativo alla presenza dell’arma e delle altre sostanze rinvenute.