Amnesia tra i vicoli, arrestati tra minori e giovanissimi

Durante un passaggio dello scooter, inoltre, sarebbe stato percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente

Uno scooter seguito per alcuni chilometri, le manovre sospette nel traffico e una grossa busta di plastica portata dal passeggero. È da questi elementi che è partito il controllo dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, che nella serata di ieri hanno arrestato due giovani, di 17 e 19 anni, trovati in possesso di oltre un chilo di sostanza stupefacente.L’intervento è avvenuto lungo corso San Giovanni a Teduccio, nei pressi del Ponte dei Francesi. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Bagnoli erano impegnati in un servizio in abiti civili quando hanno notato il mezzo con a bordo i due ragazzi.A richiamare l’attenzione dei carabinieri sarebbe stato innanzitutto il conducente, il 19enne, già noto alle forze dell’ordine e riconosciuto dai militari. Durante il passaggio dello scooter, inoltre, sarebbe stato percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente.A quel punto è scattato il pedinamento. I carabinieri hanno seguito il mezzo per diversi chilometri, osservando nel frattempo i movimenti dei due occupanti. Il passeggero trasportava una grande busta di plastica di colore verde, mentre il 19enne, alla guida, si sarebbe guardato più volte intorno cercando di farsi strada nel traffico anche attraverso manovre considerate pericolose.La droga nascosta nella bustaIl controllo è scattato nei pressi del Ponte dei Francesi. I militari hanno fermato lo scooter e proceduto alla perquisizione dei due giovani e del mezzo.All’interno della grossa busta portata dal passeggero è stata trovata una confezione sottovuoto. La sostanza era suddivisa in diversi involucri termosaldati. Il materiale è stato sequestrato e portato in caserma per gli accertamenti necessari a stabilirne natura e quantità.Le verifiche hanno consentito di accertare che si trattava di Amnesia, per un peso complessivo di 1,225 chilogrammi.Per i due ragazzi è quindi scattato l’arresto con l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine delle formalità, sono stati adottati provvedimenti differenti in considerazione dell’età.Il 19enne è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale. Il 17enne, invece, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, struttura destinata ai minorenni coinvolti in procedimenti penali.La droga sequestrata è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. La posizione dei due giovani sarà ora valutata nell’ambito del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.