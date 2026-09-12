Albero crolla in strada e colpisce auto e scooter

La dinamica dell'accaduto ha quindi fatto temere il peggio, considerando le dimensioni dell'albero e la posizione assunta dopo la caduta

Poteva trasformarsi in una tragedia il grave episodio verificatosi nella giornata di ieri in via Padula, nel quartiere di Pianura, nella zona occidentale di Napoli. Un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata, occupando parte della sede stradale proprio nel momento in cui lungo la strada stavano transitando alcuni veicoli.Il pesante fusto è precipitato senza lasciare, a quanto riferito, margini sufficienti per consentire agli automobilisti di reagire con largo anticipo. In quei concitati momenti, un'automobile e uno scooter si trovavano infatti nelle immediate vicinanze del punto in cui l'albero è finito sull'asfalto. Sarebbero bastati pochi istanti di differenza perché il crollo potesse coinvolgere direttamente i mezzi e le persone a bordo.La dinamica dell'accaduto ha quindi fatto temere il peggio, considerando le dimensioni dell'albero e la posizione assunta dopo la caduta. Fortunatamente, il fusto non ha travolto in pieno i veicoli di passaggio e non si sono registrate conseguenze per le persone. Un esito positivo dovuto anche alla casualità e alla rapidità con cui la situazione si è sviluppata.Le immagini sui socialA documentare quanto accaduto sono state alcune immagini successivamente pubblicate sulla pagina Facebook Pianura e dintorni. Le fotografie mostrano l'albero completamente adagiato sull'asfalto, diventato in pochi minuti un ostacolo per chi percorreva la strada.La segnalazione ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno evidenziato ancora una volta i possibili rischi legati alla presenza di alberi lungo le strade del quartiere, soprattutto quando le condizioni delle piante o del terreno possono rappresentare un elemento di pericolo per automobilisti e pedoni.Il caso ha inoltre riacceso le preoccupazioni sulla necessità di mantenere sotto controllo il patrimonio arboreo presente nelle aree urbane. La caduta improvvisa di un albero, infatti, può provocare conseguenze molto serie quando avviene in prossimità di una strada trafficata, di abitazioni o di aree frequentate dai cittadini.Circolazione in difficoltàL'episodio ha provocato inevitabili ripercussioni anche sul traffico locale. La presenza del tronco sulla carreggiata ha reso necessario rallentare e interrompere temporaneamente la circolazione nel tratto interessato, così da permettere agli addetti di intervenire in condizioni di sicurezza.La rimozione dell'albero ha richiesto le operazioni necessarie per liberare completamente la strada e consentire il successivo ripristino della normale viabilità. Nel frattempo, gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con rallentamenti e disagi, soprattutto durante le fasi in cui la carreggiata risultava parzialmente o completamente occupata dal tronco.Nonostante i problemi alla circolazione e il forte spavento provocato dal crollo, il bilancio dell'incidente resta fortunatamente privo di feriti. Resta però la paura per quello che avrebbe potuto accadere se l'albero fosse caduto pochi secondi prima o se avesse colpito direttamente uno dei mezzi in transito.L'episodio di via Padula torna così a porre l'attenzione sulla sicurezza delle strade cittadine e sulla manutenzione degli alberi presenti lungo le carreggiate. Un controllo costante delle condizioni del verde urbano può infatti contribuire a individuare in anticipo eventuali situazioni di rischio e a prevenire episodi che, come quello avvenuto a Pianura, potrebbero avere conseguenze ben più gravi.