Aggredisce i poliziotti mentre lo controllano e si fa arrestare

Anche una volta arrivato al Commissariato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'uomo avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo

Resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Sono le accuse contestate a un uomo di 36 anni, napoletano, arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un intervento avvenuto a Casoria. L'uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti.L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti del Commissariato di Afragola stavano effettuando un giro di pattugliamento quando, transitando lungo via Sannitica, hanno notato il 36enne nelle vicinanze di un'attività commerciale.La presenza della pattuglia avrebbe immediatamente attirato l'attenzione dell'uomo che, alla vista dei poliziotti, avrebbe assunto un atteggiamento particolarmente ostile.Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo e hanno chiesto al 36enne di fornire i documenti per consentirne l'identificazione. L'uomo, però, avrebbe rifiutato di consegnare i documenti e avrebbe iniziato a inveire contro i poliziotti.La situazione sarebbe diventata progressivamente più tesa, fino a quando gli agenti hanno deciso di intervenire per bloccare il 36enne e accompagnarlo negli uffici di polizia.Anche una volta arrivato al Commissariato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'uomo avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo. Avrebbe rivolto ulteriori minacce agli agenti e avrebbe anche tentato di aggredirli fisicamente.I poliziotti sono quindi riusciti a contenerlo e a procedere agli ulteriori controlli previsti.Durante le verifiche, il 36enne è stato trovato in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e, per questo motivo, l'uomo è stato segnalato e sanzionato amministrativamente per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.La presenza della droga si è quindi aggiunta alle contestazioni già emerse durante il controllo, ma non è alla base dell'arresto. Il provvedimento è infatti scattato in relazione alle accuse di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.L'uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Afragola e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto durante il controllo in via Sannitica.Contestualmente, il 36enne è stato denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità.L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalle forze dell'ordine nell'area di Casoria e dei comuni limitrofi, con particolare attenzione alle verifiche finalizzate all'identificazione delle persone e alla prevenzione di situazioni di illegalità.Secondo la ricostruzione degli agenti, quella che era iniziata come una normale attività di controllo si è quindi trasformata in un intervento più complesso a causa della reazione dell'uomo, che avrebbe opposto resistenza, rivolto minacce ai poliziotti e tentato di aggredirli anche dopo essere stato accompagnato negli uffici del Commissariato.