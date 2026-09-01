Accoltellato al braccio, finisce al pronto soccorso

resta da comprendere come sia avvenuta l'aggressione e chi abbia provocato la lesione

Un uomo di 29 anni è stato accompagnato nella notte all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere rimasto ferito a un braccio. Il giovane è arrivato al pronto soccorso con una ferita provocata da un’arma da taglio all’avambraccio destro.L’episodio è avvenuto nelle ore notturne e, al momento, restano ancora da chiarire le circostanze nelle quali il 29enne è rimasto ferito.A intervenire presso l’ospedale sono stati i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, allertati dopo l’arrivo del giovane nella struttura sanitaria. I militari hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.Le condizioni del feritoIl 29enne è stato sottoposto alle cure dei sanitari. La ferita, pur rendendo necessario l’intervento medico, non è risultata tale da metterne a rischio la vita.Dopo le medicazioni e gli accertamenti del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.Non sono dunque state riscontrate condizioni di particolare gravità, ma resta da comprendere come sia avvenuta l'aggressione e chi abbia provocato la lesione.Indagini in corsoI carabinieri della Compagnia Napoli Centro stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla possibile origine della lite né sull'eventuale presenza di altre persone coinvolte.Gli investigatori dovranno verificare il racconto fornito dal 29enne e acquisire tutti gli elementi utili a ricostruire i momenti precedenti al suo arrivo in ospedale.Gli accertamenti proseguiranno quindi nelle prossime ore per stabilire dove sia avvenuto il ferimento, in quali circostanze e se dietro la ferita all’avambraccio ci sia stata un’aggressione.