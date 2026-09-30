Abusa della nipotina di 14 anni, arrestato lo zio

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe approfittato di alcune occasioni nelle quali si sarebbe trovato da solo con la ragazza

Un uomo di 41 anni, residente nell’area nord della provincia di Napoli, è stato arrestato e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord. L’uomo è indagato per presunti abusi sessuali ai danni della nipote, una ragazza di 14 anni.L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia presentata dalla madre della minorenne. La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe notato alcuni cambiamenti nel comportamento della figlia, apparsa particolarmente impaurita e in stato di forte turbamento, decidendo così di rivolgersi alle autorità.Gli accertamenti sono stati coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata dal procuratore Domenico Airoma. Nel corso delle indagini sarebbero stati raccolti elementi ritenuti dagli inquirenti compatibili con l’ipotesi di reato contestata all’indagato.Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe approfittato di alcune occasioni nelle quali si sarebbe trovato da solo con la ragazza all’interno dell’abitazione. Le contestazioni riguardano fatti che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati in questo contesto familiare.Alla luce degli elementi acquisiti durante l’attività investigativa, la Procura ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha quindi disposto la custodia in carcere nei confronti del 41enne.La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovrà essere ulteriormente approfondita nel corso del procedimento. L’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.Particolare attenzione viene riservata alla tutela della ragazza, la cui identità non è stata resa nota, così come ogni altro elemento che possa consentirne l’identificazione.