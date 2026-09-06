A Napoli l'evasione con il Pos: non era collegato alle casse

i controlli si sono concentrati su cinque esercizi commerciali, nei quali sono state riscontrate diverse irregolarità

Serata di controlli nel centro storico di Napoli, dove un'operazione congiunta ha visto impegnati diversi corpi e istituzioni con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative da parte delle attività commerciali presenti nella zona.Il servizio ha coinvolto gli agenti della Polizia di Stato appartenenti ai Commissariati Decumani, Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli operatori della Polizia Locale. Alle attività ispettive ha preso parte anche personale dell'ASL Napoli Centro, chiamato a supportare le verifiche riguardanti gli aspetti igienico-sanitari.Durante l'operazione sono state sottoposte a identificazione 40 persone. Parallelamente, i controlli si sono concentrati su cinque esercizi commerciali, nei quali sono state riscontrate diverse irregolarità.Gli accertamenti hanno riguardato vari ambiti della gestione delle attività. In alcuni casi è stata rilevata la mancata effettuazione della revisione periodica del registratore di cassa, mentre in altre situazioni è emersa l'assenza del corretto collegamento tra il sistema utilizzato per i pagamenti elettronici e il registratore telematico.Ulteriori contestazioni hanno interessato l'occupazione del suolo pubblico. Per una delle attività controllate è stato infatti riscontrato il mancato rinnovo della relativa concessione. Gli operatori hanno inoltre evidenziato carenze sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie, facendo scattare gli specifici provvedimenti previsti dalla normativa.Il totale delle sanzioni amministrative contestate durante il servizio ha raggiunto la cifra di 2.524 euro.L'attività di controllo ha portato anche a un importante sequestro nel settore alimentare. Complessivamente sono stati sottratti alla disponibilità degli esercenti 70 chilogrammi di prodotti alimentari.Le derrate risultavano, a seconda dei casi, conservate in condizioni non conformi oppure prive delle informazioni obbligatorie previste dall'etichettatura. Gli alimenti interessati dai provvedimenti non potranno quindi essere immessi sul mercato o destinati alla vendita.L'intervento ha consentito di effettuare verifiche contemporaneamente su più aspetti, dalla regolarità degli strumenti fiscali alle autorizzazioni amministrative, fino agli standard richiesti per la conservazione e la vendita degli alimenti.Il servizio si inserisce nelle attività di controllo del territorio e di vigilanza sulle attività commerciali che interessano il centro storico partenopeo. L'azione coordinata tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale sanitario dell'ASL ha permesso di far emergere le irregolarità riscontrate e di adottare i relativi provvedimenti.Al termine degli accertamenti, dunque, il bilancio dell'operazione è stato di 40 persone identificate, cinque esercizi commerciali sottoposti a verifica, sanzioni amministrative per 2.524 euro e il sequestro di 70 chilogrammi di derrate alimentari non conformi.