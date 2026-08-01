Va a sbattere con la moto, arriva l'elisoccorso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica

Momenti di forte apprensione a Vallesaccarda, in provincia di Avellino, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. L'uomo, un 53enne residente nella zona, stava percorrendo una strada del territorio comunale in sella alla propria moto quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La moto è finita fuori traiettoria e il centauro è stato sbalzato sull'asfalto, riportando diverse lesioni. Alcuni automobilisti e residenti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l'allarme, consentendo l'arrivo in pochi minuti dei soccorsi.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito direttamente sul luogo dell'incidente. Dopo una prima valutazione clinica, i sanitari hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso, considerata la gravità delle condizioni del motociclista e la necessità di un trasferimento rapido in una struttura ospedaliera attrezzata.L'eliambulanza è atterrata in un'area individuata dai soccorritori e, una volta stabilizzato, il 53enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti e i trattamenti necessari.Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se la perdita di controllo della moto sia stata provocata da un malore, da un ostacolo improvviso sulla carreggiata, dalle condizioni del manto stradale o da altri fattori.Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo resta alta la preoccupazione per le condizioni del motociclista, ricoverato al Moscati e costantemente monitorato dai medici.