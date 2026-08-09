Trattore ribaltato, ancora una vittima

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Una mattinata di lavoro nelle campagne si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un grave incidente agricolo avvenuto in località Campanina, nell’area rurale al confine tra Agropoli e Ogliastro Cilento. L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, mentre l’anziano si trovava nel proprio terreno per svolgere alcune attività agricole. Una giornata che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è conclusa con il ribaltamento del mezzo agricolo che stava conducendo.La dinamica non è ancora stata ricostruita in ogni dettaglio. L’ipotesi è che, per motivi che dovranno essere accertati, il trattore abbia perso stabilità finendo per ribaltarsi. Il 71enne sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente senza riuscire a mettersi in salvo.L'allarme dei familiari e la drammatica scopertaA far scattare le ricerche sono stati i familiari dell’uomo. Con il passare delle ore, infatti, si sarebbero preoccupati per la sua prolungata assenza e soprattutto per l’impossibilità di riuscire a contattarlo.Da qui la decisione di cercarlo nelle campagne, fino alla drammatica scoperta nel terreno di località Campanina.Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 71enne non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Nell'area dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie, e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.Il trattore si ribalta: da chiarire le causeRestano ancora numerosi interrogativi sulle cause dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di stabilire cosa sia successo negli istanti immediatamente precedenti al ribaltamento.Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa la possibilità che l’uomo possa essere stato colto da un improvviso malore, perdendo così il controllo del mezzo agricolo. Si tratta, al momento, soltanto di una delle piste investigative e non vi sono elementi per stabilire con certezza che questa sia stata la causa dell'incidente.Un'attenzione particolare è rivolta anche alle condizioni del terreno. Gli accertamenti dovranno verificare la conformazione dell’area, la presenza di eventuali pendenze o dislivelli e ogni altro elemento che potrebbe avere contribuito alla perdita di stabilità del trattore.Saranno inoltre valutate le condizioni del mezzo e la posizione nella quale è stato ritrovato, elementi utili per ricostruire la sequenza dell’incidente.Gli accertamenti dei carabinieriIl lavoro degli investigatori proseguirà dunque per mettere insieme tutti gli elementi disponibili e stabilire con precisione la dinamica della tragedia.L’obiettivo è capire se il ribaltamento sia stato provocato esclusivamente dalle caratteristiche del terreno, da una manovra, da un problema legato al mezzo oppure da un eventuale malore che avrebbe colpito il conducente.Ogni ipotesi resta al momento aperta. Saranno gli accertamenti condotti nelle prossime ore a fornire un quadro più preciso dell’accaduto.La tragedia ha intanto suscitato profondo cordoglio nelle comunità della zona. Il 71enne, residente nell’area, era conosciuto e stimato. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa tra Agropoli, Ogliastro Cilento e le contrade rurali circostanti, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti.Un'altra tragedia nelle campagne cilentaneQuello avvenuto a Campanina riporta ancora una volta l'attenzione sui rischi legati alle attività agricole e, in particolare, all'utilizzo dei mezzi meccanici nei terreni rurali.I trattori rappresentano strumenti indispensabili per chi lavora quotidianamente nei campi, ma in presenza di terreni scoscesi, dislivelli o condizioni particolari possono diventare estremamente pericolosi. Gli incidenti provocati dal ribaltamento dei mezzi agricoli possono infatti avere conseguenze drammatiche in pochi istanti.Nel caso di Campanina, resta ora da ricostruire con esattezza la successione degli eventi che ha portato al ribaltamento del trattore e alla morte del 71enne.Le indagini dei carabinieri proseguiranno per fare piena luce sulla tragedia e chiarire ogni aspetto ancora rimasto da definire.