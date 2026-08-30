Sposta la colonia di api senza protezioni né guanti, video virale

l'uomo non si è lasciato intimidire e ha proceduto al recupero con una tecnica tanto semplice quanto sorprendente

Una scena insolita ha catturato l'attenzione dei cittadini nel cuore di Avellino e, in poche ore, ha iniziato a circolare sui social. Protagonista dell'episodio è un apicoltore che si è trovato a dover gestire una colonia di api comparsa in pieno centro cittadino, in Piazza Libertà.Di fronte allo sciame, l'uomo non si è lasciato intimidire e ha proceduto al recupero con una tecnica tanto semplice quanto sorprendente: utilizzando direttamente le mani e muovendosi con estrema cautela, ha raccolto progressivamente le api per trasferirle all'interno di una cassetta di legno appositamente predisposta.A rendere particolarmente curioso l'intervento è stata proprio la naturalezza con cui l'apicoltore ha operato. Nel filmato realizzato da alcuni cittadini presenti sul posto si vede l'uomo avvicinarsi alla colonia e maneggiare gli insetti con attenzione, evitando movimenti bruschi che avrebbero potuto agitare lo sciame.Il trasferimento della coloniaL'obiettivo dell'intervento era mettere in sicurezza la colonia e consentirne il trasferimento in un ambiente più adatto. Una fase fondamentale è stata quella relativa all'ape regina: la sua presenza all'interno del nuovo ricovero è infatti determinante affinché il resto della colonia segua e rimanga unito.Con pazienza, l'apicoltore ha quindi accompagnato le api verso la struttura di legno, controllando passo dopo passo che il trasferimento procedesse nel modo corretto.La scena ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei passanti. Alcuni cittadini hanno assistito incuriositi alle operazioni e hanno deciso di immortalare il momento con i propri telefoni cellulari. Uno dei video è poi finito sui social network, dove ha raccolto rapidamente numerose visualizzazioni e commenti.Un intervento insolito nel centro cittadinoL'episodio ha suscitato soprattutto sorpresa per il contrasto tra il contesto urbano e una situazione tipicamente legata agli ambienti rurali. Lo sciame si trovava infatti in una delle zone centrali della città, dove la presenza ravvicinata di numerosi insetti avrebbe potuto creare apprensione tra residenti e passanti.La scelta di affidarsi a un apicoltore specializzato ha consentito di affrontare la situazione senza trasformare la presenza delle api in un problema per la cittadinanza. Il recupero ha inoltre permesso di preservare la colonia, evitando che gli insetti venissero dispersi o che lo sciame fosse semplicemente allontanato.Il video mostra soprattutto la cura con cui l'uomo ha effettuato ogni movimento. Nonostante la presenza di una grande quantità di api, l'apicoltore ha mantenuto un comportamento controllato, procedendo gradualmente fino a completare il trasferimento.La curiosità dei cittadiniLa particolarità della scena ha fatto rapidamente il giro della città. Piazza Libertà si è trasformata per qualche minuto in un punto di osservazione improvvisato, con diversi cittadini interessati a capire cosa stesse accadendo.Le immagini hanno poi contribuito a rendere l'episodio ancora più noto, mostrando una situazione che, sebbene insolita per chi non ha familiarità con l'apicoltura, rientra nelle attività di recupero che gli esperti possono effettuare quando una colonia si insedia in luoghi non appropriati.L'intervento ha così trasformato un potenziale motivo di preoccupazione in una scena curiosa e spettacolare, attirando l'attenzione soprattutto per il particolare metodo utilizzato dall'apicoltore.Dalla strada a una nuova sistemazioneAl termine delle operazioni, la colonia è stata trasferita nella cassetta di legno insieme all'ape regina. L'obiettivo è consentire agli insetti di proseguire la propria attività in un luogo controllato e idoneo.Una vicenda singolare, dunque, che ha unito la curiosità dei passanti alla necessità di gestire con attenzione la presenza di una colonia di api in un'area frequentata quotidianamente da numerose persone.A rendere l'episodio ancora più particolare resta il modo in cui l'apicoltore ha affrontato il recupero: senza gesti concitati e con una notevole precisione, ha lavorato direttamente sulla colonia fino a completarne lo spostamento.Le immagini, diventate virali sui social, hanno così trasformato un intervento di recupero in uno degli episodi più curiosi registrati negli ultimi giorni nel centro di Avellino.