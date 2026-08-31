Spaccio di droga, tra i clienti scoperti alcuni insospettabili

I dati relativi ai primi otto mesi del 2026 restituiscono una fotografia significativa del fenomeno

Non è soltanto chi vende a determinare le regole del mercato della droga. A orientare il sistema, secondo quanto emerge dall'analisi delle attività investigative condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli, è soprattutto chi compra.Il cliente diventa infatti una sorta di ago della bilancia: cerca un prezzo conveniente, pretende di trovare la sostanza desiderata, vuole poter acquistare con facilità e, soprattutto, tende a rivolgersi con maggiore frequenza a chi gli garantisce continuità e discrezione. Un meccanismo che finisce per alimentare la fidelizzazione e che, allo stesso tempo, può trasformarsi in uno degli strumenti più importanti nelle mani degli investigatori.Proprio seguendo le tracce degli acquirenti, infatti, gli inquirenti riescono spesso a risalire ai singoli pusher e, attraverso questi ultimi, a ricostruire i collegamenti con gruppi e organizzazioni più strutturate.I numeri dei controlliI dati relativi ai primi otto mesi del 2026 restituiscono una fotografia significativa del fenomeno. Sono 1.196 le persone segnalate alla Prefettura nell'ambito delle attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. Tra queste figurano 17 minorenni e 15 cittadini stranieri.Nello stesso periodo sono stati effettuati anche numerosi interventi nei confronti di chi si occupa della vendita. Dall'inizio dell'anno risultano 175 arresti in flagranza, 107 persone sottoposte a misure cautelari e 112 denunciate a piede libero.Numeri che mostrano come l'attività di contrasto non si concentri soltanto sui grandi gruppi criminali, ma coinvolga una rete articolata di venditori e intermediari che operano su territori e con modalità differenti.L'ultimo intervento al Rione TraianoTra gli interventi più recenti figura quello effettuato in via Tertulliano, al Rione Traiano, dove i carabinieri hanno individuato due presunte piazze di spaccio.L'operazione ha portato a due denunce e al sequestro di due ambienti utilizzati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche per il consumo delle sostanze acquistate. Si tratta delle cosiddette "stanze del buco", spazi nei quali alcuni clienti potevano consumare la droga subito dopo averla acquistata.Un elemento che conferma quanto il fenomeno possa articolarsi non soltanto nella vendita vera e propria, ma anche nell'organizzazione di luoghi e modalità destinati a rendere più semplice e immediato il consumo.Un mercato che cambia in base al clienteDall'attività investigativa emerge inoltre un mercato tutt'altro che uniforme. Età, disponibilità economica e abitudini dei consumatori incidono sul tipo di sostanza richiesta e sulle modalità dell'acquisto.Il bacino degli acquirenti è estremamente variegato. Nel corso delle indagini sono emerse persone appartenenti a categorie professionali e sociali molto differenti: studenti, camerieri, rider, imbianchini, ristoratori, agricoltori, pescivendoli, baristi e operatori sociosanitari.Ma la rete dei consumatori coinvolgerebbe anche professionisti come medici, fisioterapisti, avvocati, insegnanti e un radiologo, oltre a conducenti di ambulanze e scuolabus, tassisti e pensionati.Una varietà che, secondo gli investigatori, dimostra quanto il fenomeno della droga non possa essere ricondotto a un'unica fascia sociale o anagrafica.Dal contatto diretto al "delivery"Anche le modalità di acquisto sono cambiate. In alcuni casi venditore e cliente si incontrano direttamente per strada; in altri, l'acquirente preferisce spostarsi lontano dalla propria zona di residenza per ridurre il rischio di essere riconosciuto.Non mancano inoltre forme di consegna a domicilio, una sorta di "delivery" dello stupefacente, che consente al consumatore di evitare lo spostamento verso la piazza di spaccio.Il prezzo può essere oggetto di una vera e propria trattativa. A seconda della quantità, della sostanza e del rapporto instaurato con il venditore, possono essere applicati sconti oppure offerte considerate più vantaggiose per i clienti abituali.In altri casi il sistema punta invece ad attirare nuovi consumatori attraverso piccole quantità iniziali o proposte promozionali, con l'obiettivo di trasformare il cliente occasionale in un acquirente abituale.Particolare sarebbe anche il ruolo degli intermediari nei confronti dei turisti, soprattutto per chi arriva in una città senza conoscere le zone e le persone alle quali rivolgersi.Le differenze tra le piazzeLa geografia dello spaccio napoletano restituisce poi caratteristiche diverse da quartiere a quartiere.A Ponticelli, secondo il quadro delineato dagli investigatori, il mercato avrebbe soprattutto una dimensione locale. Tra le sostanze maggiormente presenti figura il crack, caratterizzato da un costo che può consentire acquisti frequenti.A Caivano, invece, il bacino della clientela sarebbe più ampio e comprenderebbe numerosi acquirenti provenienti anche da altri comuni della provincia. La posizione del Parco Verde, in prossimità delle principali arterie di collegamento, faciliterebbe gli spostamenti: alcuni clienti potrebbero lasciare l'auto nelle vicinanze della viabilità principale e raggiungere successivamente a piedi il luogo dell'acquisto.Anche Scampia avrebbe una clientela che supera i confini del quartiere. Qui, secondo gli elementi raccolti nelle attività investigative, tra i consumatori delle sostanze più pesanti sono frequenti persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Tra le droghe individuate figurano crack, eroina e cobret.Il fattore tempo al Rione TraianoParticolarmente interessante è il quadro relativo al Rione Traiano, dove il mercato sembrerebbe modificarsi anche nel corso della stessa giornata.Durante le ore mattutine prevalgerebbero marijuana e hashish, con una clientela mediamente più giovane. Con il passare delle ore, invece, aumenterebbe la richiesta di cocaina e cambierebbe anche il profilo degli acquirenti, con una maggiore presenza di persone adulte.Un'organizzazione che dimostra come il mercato illegale possa adattarsi alle abitudini della propria clientela, modificando sostanze, orari e modalità di vendita.Il cliente come punto di partenza delle indaginiProprio questa capacità di adattamento rappresenta una delle principali difficoltà per chi combatte il fenomeno, ma può trasformarsi anche in un'importante chiave investigativa.Il consumatore, infatti, non è soltanto l'ultimo anello della catena. Attraverso le sue abitudini, i suoi spostamenti e i contatti con i venditori può diventare il punto dal quale partire per ricostruire una rete molto più ampia.Dall'acquirente si può arrivare al pusher e, risalendo la filiera, individuare i collegamenti con chi gestisce l'approvvigionamento e l'organizzazione delle piazze.È questo uno degli aspetti messi maggiormente in evidenza dal lavoro dei carabinieri: dietro la singola cessione di droga può nascondersi una struttura più complessa, fatta di ruoli, turni, contatti, intermediari e clienti abituali.La fotografia restituita dalle indagini racconta dunque un mercato estremamente diversificato, capace di cambiare a seconda del quartiere, dell'orario, dell'età e delle possibilità economiche degli acquirenti. E proprio per questo, per gli investigatori, seguire le tracce lasciate dalla domanda può diventare decisivo per arrivare a ricostruire l'intera filiera dello spaccio.