Si tuffa nel Volturno, recuperato corpo di un 17enne

Particolarmente delicato il lavoro dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, chiamati a operare nelle acque del fiume per cercare il minore

Si è conclusa nel modo più drammatico la ricerca del ragazzo di 17 anni, originario dell’Egitto, scomparso nelle acque del fiume Volturno dopo essersi tuffato ad Amorosi. Il corpo senza vita del minore è stato recuperato dai soccorritori dopo diverse ore di ricerche. Il giovane si trovava ad Amorosi insieme a un gruppo di amici e connazionali, ospiti di una struttura per minori stranieri situata a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Una giornata trascorsa insieme si è trasformata improvvisamente in una tragedia.Il tuffo e poi la scomparsaSecondo le prime informazioni, il 17enne si sarebbe tuffato nelle acque del Volturno mentre si trovava insieme agli altri ragazzi.Dopo il tuffo, però, il giovane non sarebbe più riemerso.Gli amici hanno immediatamente dato l’allarme, facendo scattare una complessa macchina dei soccorsi. La segnalazione ha portato sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca.Le ricerche nel fiumePer diverse ore i soccorritori hanno scandagliato il tratto del Volturno nel tentativo di individuare il ragazzo.Particolarmente delicato il lavoro dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, chiamati a operare nelle acque del fiume per cercare il minore nel punto in cui era stato visto per l’ultima volta.Le operazioni sono proseguite senza sosta fino al tragico ritrovamento.Il corpo del 17enne è stato infine individuato e recuperato dalle acque.Una tragedia che colpisce due comunitàLa vittima era originaria dell’Egitto ed era ospite, insieme ad altri giovani, di una struttura per minori stranieri a San Marco Evangelista.La notizia della sua morte ha profondamente colpito i ragazzi che si trovavano con lui e quanti, nella struttura che lo ospitava, avevano avuto modo di conoscerlo.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima della scomparsa del ragazzo.Gli accertamenti delle forze dell’ordine proseguiranno per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Una giornata che doveva essere un momento di condivisione e svago si è trasformata in un dramma, con la morte di un ragazzo di appena 17 anni nelle acque del Volturno.