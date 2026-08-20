Scontro tra due camion, uno resta sospeso nel vuoto

La situazione è diventata ancora più complicata a causa di un ulteriore incidente avvenuto successivamente proprio nel tratto congestionato

Pomeriggio da incubo per centinaia di automobilisti sulla tangenziale di Bari, dove un grave incidente ha mandato in crisi la circolazione in direzione nord. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'uscita 13A, in prossimità dello svincolo per via Amendola, coinvolgendo due mezzi pesanti. L'impatto ha avuto conseguenze particolarmente rilevanti sulla carreggiata. Uno degli autotreni è andato a schiantarsi contro la segnaletica dello svincolo, mentre l'altro mezzo pesante si è ribaltato, occupando parte della strada e rendendo difficoltoso il passaggio delle automobili.Code per quasi un'oraIn pochi minuti si è formata una lunga colonna di veicoli. Il traffico è rimasto fortemente rallentato e molti automobilisti sono stati costretti a procedere lentamente, con tempi di percorrenza che si sono allungati sensibilmente.La situazione è diventata ancora più complicata a causa di un ulteriore incidente avvenuto successivamente proprio nel tratto congestionato. Il secondo scontro ha ulteriormente rallentato la circolazione, mentre nel frattempo venivano organizzati i soccorsi.Sul posto sono arrivate le ambulanze e gli altri mezzi di emergenza. I conducenti coinvolti nell'incidente sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.Camion sospeso nel vuotoParticolarmente delicato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del Comando di Bari, impegnati sulla SS96, all'altezza dell'uscita Mungivacca, sempre in direzione nord.Uno dei due autotreni, infatti, dopo l'incidente è finito fuori dalla sede stradale, rimanendo in una posizione estremamente pericolosa, praticamente sospeso nel vuoto. Una situazione che ha richiesto particolare cautela da parte dei soccorritori per mettere in sicurezza il mezzo e consentire l'estrazione del conducente.La prima squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto la zona intorno alle 17 e ha avviato immediatamente le operazioni di soccorso.Due conducenti feritiI pompieri hanno lavorato per liberare i due conducenti rimasti coinvolti nello schianto. Secondo una prima ricostruzione, entrambi sarebbero cittadini stranieri: uno di nazionalità ucraina e l'altro albanese.Le loro condizioni sono state valutate dai sanitari intervenuti sul posto, che hanno provveduto al trasferimento in ospedale.Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti per diverse ore e si sono concluse soltanto intorno alle 20. Nel frattempo la presenza dei mezzi incidentati e le attività necessarie per la messa in sicurezza hanno continuato a condizionare pesantemente la viabilità.Viabilità compromessaL'incidente ha quindi provocato ripercussioni significative sulla circolazione della tangenziale barese. Tra il primo schianto, il successivo incidente verificatosi nella coda e le operazioni di soccorso, il traffico è rimasto paralizzato per un lungo periodo.Gli automobilisti hanno dovuto affrontare una coda durata quasi un'ora, con rallentamenti e disagi particolarmente intensi nel tratto interessato dall'incidente.Restano da ricostruire con precisione le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi pesanti. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.