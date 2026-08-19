Scossa di terremoto registrata in Campania

Alcune persone della zona avrebbero avvertito il movimento tellurico

Una scossa di terremoto è stata registrata ieri nel Sannio beneventano. L'evento, di magnitudo 2.3, ha avuto epicentro a circa un chilometro a ovest di Colle Sannita, in provincia di Benevento. La rilevazione è stata effettuata dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 16:11:37, ora italiana, a una profondità di circa 20 chilometri. Si è trattato di una scossa di lieve entità, inserita nel quadro della normale attività sismica dell'Appennino sannita. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o edifici.L'epicentro nel territorio di Colle SannitaSecondo i dati dell'Ingv, il terremoto è stato localizzato a un chilometro a ovest di Colle Sannita, con coordinate geografiche 41.3608 di latitudine e 14.8240 di longitudine. L'ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 20 chilometri.L'area interessata si trova nella parte del Sannio al confine con il Molise. Nel raggio di alcuni chilometri dall'epicentro si trovano anche San Marco dei Cavoti, Pontelandolfo, Morcone e Riccia, quest'ultimo già in provincia di Campobasso.La magnitudo contenuta dell'evento non ha prodotto, secondo le informazioni disponibili, conseguenze per il territorio. Alcune persone della zona avrebbero comunque avvertito il movimento tellurico, soprattutto nelle località più vicine all'epicentro.Nessun danno segnalatoLa scossa non ha provocato, allo stato attuale, danni a persone o cose. Non risultano interventi legati a crolli, lesioni agli edifici o altre situazioni di emergenza riconducibili al terremoto.Per eventi di questa intensità è possibile che il movimento venga percepito in maniera diversa a seconda della distanza dall'epicentro, del tipo di terreno e delle caratteristiche degli edifici. L'evento resta comunque classificato come di lieve entità.Il Sannio e l'attività sismicaIl territorio sannita è interessato da una frequente attività sismica, con eventi generalmente di magnitudo contenuta. La registrazione di una scossa di magnitudo 2.3 rientra quindi nel quadro della sismicità che caratterizza l'area appenninica.L'Ingv monitora costantemente l'attività sismica attraverso la propria rete nazionale, registrando gli eventi e fornendo per ciascuno informazioni su magnitudo, posizione dell'epicentro, profondità e orario. La scheda dell'evento di Colle Sannita conferma una magnitudo ML 2.3 e l'orario delle 16:11:37 del 18 agosto.Una seconda scossa nella serataNella stessa giornata il Sannio è stato interessato anche da un altro evento sismico. Alle 23:33 circa, infatti, l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.5 con epicentro a un chilometro a nord di Circello, sempre nel Beneventano. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni a persone o cose.Le due scosse, registrate a distanza di alcune ore e in località vicine dell'Alto Sannio, sono state entrambe di bassa magnitudo. Il monitoraggio dell'area prosegue attraverso la rete sismica nazionale, mentre al momento non vengono segnalate criticità sul territorio.