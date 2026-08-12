Rubano la corrente da una scuola per oltre 10 anni

I due occupanti avrebbero realizzato un collegamento abusivo attraverso alcuni cavi volanti

Un allaccio abusivo collegato direttamente al contatore di un istituto scolastico avrebbe consentito a due persone di utilizzare per oltre dieci anni l'energia elettrica a spese della scuola. La scoperta è avvenuta ad Aversa durante una serie di controlli effettuati dalla Polizia Provinciale di Caserta, con il supporto dei tecnici Enel.L'operazione, coordinata dal comandante Biagio Chiariello, era partita con un obiettivo diverso: verificare la regolarità dell'occupazione degli alloggi destinati ai custodi e situati nelle immediate vicinanze dell'istituto “Mattei”.Nel corso delle verifiche, però, gli agenti si sono imbattuti in una situazione irregolare. Uno degli immobili risultava infatti occupato da due persone che, secondo quanto accertato, non disponevano di alcun titolo autorizzativo per utilizzare l'abitazione.La scoperta dell'allaccio abusivoIl controllo dell'immobile ha portato a una seconda e più grave scoperta. I due occupanti avrebbero realizzato un collegamento abusivo attraverso alcuni cavi volanti, allacciati direttamente al contatore dell'istituto scolastico.In questo modo, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l'energia elettrica utilizzata all'interno dell'immobile sarebbe stata prelevata dalla rete della scuola, con i relativi costi sostenuti dall'istituto.Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il sistema era in funzione da diversi anni, arrivando a superare il decennio. Un periodo durante il quale l'energia sarebbe stata utilizzata senza che i consumi fossero regolarmente attribuiti agli effettivi utilizzatori dell'immobile.Contatore rimosso dai tecniciUna volta individuata la manomissione, sono intervenuti i tecnici Enel per mettere in sicurezza l'impianto e interrompere il collegamento irregolare.Il contatore manomesso è stato rimosso e sono state eseguite le operazioni necessarie per eliminare l'allaccio abusivo e ripristinare la regolarità dell'impianto elettrico.Al termine degli accertamenti, i due occupanti dell'immobile sono stati denunciati all'autorità giudiziaria con l'accusa di furto di energia elettrica. La loro posizione sarà ora sottoposta alle valutazioni della magistratura.I controlli della Polizia ProvincialeL'intervento rientra nell'attività di controllo portata avanti dalla Polizia Provinciale di Caserta per verificare il corretto utilizzo degli immobili e individuare eventuali situazioni di illegalità sul territorio.Quello emerso ad Aversa rappresenta un caso particolarmente significativo per la durata presunta dell'allaccio abusivo: per più di dieci anni, secondo quanto ricostruito, l'energia destinata all'istituto scolastico sarebbe stata utilizzata anche per alimentare l'immobile occupato.Gli accertamenti proseguiranno ora per definire con precisione l'entità dei consumi effettuati attraverso il collegamento abusivo e tutti gli eventuali profili di responsabilità.